とちぎテレビ

去年、埼玉県八潮市で起きた大規模な道路の陥没を受けて、国土交通省が全国の自治体に要請した下水道管の調査で、対策が必要な箇所が、栃木県内ではおよそ１０キロに及ぶことが分かりました。

国土交通省は全国の自治体に対し、直径２ｍ以上で設置してから３０年以上が経過した下水道管の調査を要請していました。

公表した調査結果によりますと、県内で腐食や損傷などにより対策が必要な下水道管は、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、大田原市、矢板市、下野市、それに野木町の９つの市・町で、総延長は１０．１６９キロです。

このうち今後１年以内に対処が必要な「緊急度１」は８つの市で、総延長は８．４３２キロ。特に宇都宮市が７．７３３キロとほとんどを占めています。

応急措置をした上で５年以内の対応が必要な「緊急度２」は、９つの市・町の１．７３７キロです。

宇都宮市下水道管理課によりますと、昨年度の調査で緊急度１と判明した１７９ｍの補修はすでに終え、残る７５５４ｍは今年度中に補修する予定です。

宇都宮市は下水道の処理を始めて６０年になりますが、下水道管の耐用年数は５０年とされ、今回の対策の対象となった管は中心市街地に多く設置されています。

これまでも点検や修繕は行ってきましたが、計画的に補修するための予算、また日常点検での安全面の確保が課題になっています。

「緊急度１」の下水道管については、８つの市・町すべてで、今年度中の対策を行うことにしています。