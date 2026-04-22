2026年春、国会では「安定的な皇位継承」をめぐる議論が再び本格化している。4月中旬、衆参両院の正副議長の主催で、与野党すべての会派が参加する「皇位継承に関する全体会議」が約1年ぶりに再開された。

ここでは、皇族数の減少という喫緊の課題にどう向き合うかを軸に、今国会中の皇室典範改正も視野に入れた協議が進められている。

現在、国会で主に議論されているのは二つの方向性だ。一つは、女性皇族が結婚後も皇籍を保持することで皇族数を確保する案。もう一つは、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案である。

前者については多くの政党が必要性を認めている一方で、配偶者や子の身分をどうするかで意見が割れている。後者についても、伝統との整合性を評価する声がある一方、国民理解や現実性を疑問視する見方が残っている。

ただし、今回の国会議論の特徴は、「女性天皇」そのものについて依然として正面からの制度改正議題になっていない点にある。多くの議論はあくまで皇族数確保の応急措置に集中しており、皇位継承資格を女性に広げるかどうかは「将来の課題」として棚上げされたままだ。

こうした構図に対し、「論点を絞りすぎている」「国民の意識との乖離（かいり）が大きい」との指摘も出ており、国会の議論と社会の感覚のズレがあらためて浮き彫りになっている。

デンマークやイギリスでは象徴性と統治の安定を両立

このような状況だからこそ、女性天皇を感情論や理念論だけで語るのではなく、他国の実例と照らし合わせて冷静に考える視点が求められている。その比較対象としてしばしば参照されるのが、欧州王室の歩みである。

なぜ欧州なのか。それは、彼らが伝統を維持しつつも、時代に応じて制度を柔軟に変えてきた実績を持つからだ。

現在の欧州王室を見渡すと、女性君主は決して珍しい存在ではない。デンマークのマルグレーテ2世、かつてのイギリスのエリザベス2世など、象徴性と統治の安定を両立させた例は多い。重要なのは、彼女たちが「例外的存在」ではなく、制度として女性がトップに立つことを自然に受け入れてきた点だ。

欧州で大きな転換点となったのが、長子優先の継承制度、いわゆる「絶対的長子相続」への移行である。かつては男性優先が当然だったが、「性別による差別は合理的でない」という社会の価値観の変化を受け、制度を改めた。スウェーデン、オランダ、ベルギー、英国などがこの流れに続いた。

結果として、王室の正統性が揺らいだかといえば、むしろ逆だ。国民の納得感は高まり、王室が時代と共に歩んでいるという印象を強めている。

一方で、日本の皇室は「万世一系の男系」という考え方を極めて重視してきた。その思想自体が長い歴史の中で形成されたものであり、軽々しく否定できるものではない。

ただし、ここで区別して考える必要があるのは、「男系」と「男性天皇」は必ずしも同義ではないという点だ。歴史を振り返れば、日本にも女性天皇は存在した。制度上、女性天皇が即座に伝統破壊につながると断じるのは、やや単純化しすぎている。

制度見直しは敬意や伝統の否定を意味しない

欧州王室の実態から見えてくるのは、「伝統は守るものだが、凍結するものではない」という姿勢だ。彼らは王室を国家の象徴と位置づけ、その役割を果たすために何が最も安定的か、国民に受け入れられるかを基準に制度設計を行ってきた。そこにはイデオロギーよりも、現実を重んじる思考がある。

日本における女性天皇論議も、本来は同じ視点で語られるべきだろう。つまり、「あるべき姿」を先に決めるのではなく、「皇室が今後も安定して続くために何が必要か」を考えることだ。人口構造の変化、価値観の多様化、国際社会との関係性など、現代日本が置かれた環境は過去とは大きく異なる。

もちろん、感情的な抵抗感があることも理解できる。皇室は単なる制度ではなく、文化であり精神的支柱でもあるからだ。しかし欧州王室が示しているように、制度を見直すことは必ずしも敬意や伝統の否定を意味しない。むしろ、変えるべきところを変えるからこそ、守るべき核心がより明確になる場合もある。

女性天皇を認めるかどうかは、日本のアイデンティティーに関わる重いテーマだ。ただ、欧州王室の実態に目を向けると、「選択肢として冷静に議論する」こと自体を恐れる必要はないことが分かる。伝統か改革か、という二項対立ではなく、伝統を未来へつなぐための現実的な知恵として、女性天皇を位置づけて考える時期に来ているのではないだろうか。

文/志水優 内外タイムス