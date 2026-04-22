◆パ・リーグ ロッテ１―４オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテはオリックスとのカード２戦目に敗れて、今季初の３連勝はならなかった。今季通算９勝１４敗で借金は５となった。

先発したドラフト２位左腕の毛利（明大）は４回２／３、６５球を投げて４安打２四球３奪三振、４失点（自責３）でプロ初黒星を喫した。２勝目を挙げていれば、開幕戦に勝利した新人開幕投手による開幕２連勝はプロ野球初年の１９３６年を除き、１９４７年の池田善蔵（太陽）、１９５８年の杉浦忠（南海）に続き６８年ぶり３人目の快挙だったが、逃した。

１―１の同点で迎えた５回、先頭の西野に四球。若月の投前バントを一塁に悪送球して無死一、三塁のピンチを招いた。ここで紅林に打たれた３号３ランが重くのしかかった。

打線はオリックス先発左腕の曽谷から２回、山本の死球、寺地の中前安打などで１死一、三塁として、友杉のスクイズで先制。だが３回以降は凡打の山を築いた。

２カードぶりの勝ち越しがかかる２３日の第３戦は西野が予告先発。「調子は維持できていると思うので、しっかりゲームを作れるように頑張ります」と自身の今季初勝利に向けて、気合を入れた。