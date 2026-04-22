

讃岐霊場めぐり 提供：四国八十八ヶ所霊場会 讃岐部会

四国の文化「お遍路」。香川県の札所めぐりをより多くの人に楽しんでもらおうと、四国八十八ヶ所霊場会 讃岐部会と四国電力送配電が協力し、「電子お守り」を作りました。4月23日からゲットすることができます。

第66番札所「雲辺寺」や第75番札所「善通寺」など20の寺で、かわいらしいキャラクターシールのお守りを購入し、裏面のQRコードを専用アプリで読み取ると、電子お守りを取得することができます。

キャラクターシールには、寺にゆかりのある仏さまなどがモチーフになったキャラクターが描かれていて、ついつい集めたくなる見た目です。

20種類の電子お守りをコンプリート（全部取得）するともらえる「ひみつのお守り」もあります。

四国八十八ヶ所霊場会 讃岐部会は「参拝のご縁や地域の魅力を感じながら、讃岐ならではの巡礼の楽しさを味わっていただきたい」としています。

四国電力送配電は、四国遍路の世界遺産登録に向けた機運の醸成に取り組んでいます。「境内ではマナーを守り、歩きスマホはしないように」と呼び掛けています。