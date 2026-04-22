NHKで松田聖子を特集 代表曲からレア曲まで秘蔵映像で届ける永久保存版
NHKでは、松田聖子の特集『The Covers スペシャル 松田聖子〜NHK秘蔵映像で贈る名曲たち〜』を5月7日に放送する。
【写真】松田聖子×松任谷由実の2ショット！ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』
新年度初回となる『The Coversスペシャル』は、「永遠のアイドル、松田聖子」を特集。1980年4月1日に「裸足の季節」でデビューし、デビュー45周年を迎えた松田の色あせることのない歌声と名曲は、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。同放送は、そんな松田の貴重な名曲たちを、NHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画となる。
デビュー初期の『レッツゴーヤング』から『ポップジャム』、そして昨年の『紅白歌合戦』まで、多くの人の心に刻まれる名曲をフルコーラスを含むロングサイズでたっぷり届ける。デビュー初期の初々しい姿や社会現象になったファッションやヘアスタイル、そして松本隆や財津和夫、松任谷由実、細野晴臣、尾崎亜美、大瀧詠一さんなど、多くの音楽家が手がけた名作、さらに自身が作詞作曲を手がけた最大のヒット曲「あなたに逢いたくて〜MISSING YOU〜」や、コンサートで歌い続ける名曲「愛されたいの」「冬の妖精」など、レアな名曲も盛りだくさん。永久保存版の内容となっている。
ナビゲーターは、リリー・フランキーと上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。
■セットリスト
「青い珊瑚礁〜BLUE LAGOON〜」（第76回NHK紅白歌合戦／2025年）
「裸足の季節」（レッツゴーヤング／1980年）
「チェリーブラッサム」（レッツゴーヤング／1981年）
「夏の扉」（レッツゴーヤング／1981年）
「白いパラソル」（昭和56年度日本作詩大賞／1981年）
「風立ちぬ」（レッツゴーヤング／1981年）
「赤いスイートピー」（レッツゴーヤング／1982年）
「ガラスの林檎」（第34回NHK紅白歌合戦／1983年）
「ROCK’N ROUGE」（第35回NHK紅白歌合戦／1984年）
「天使のウィンク」（第36回NHK紅白歌合戦／1985年）
「瑠璃色の地球 2020」（第71回NHK紅白歌合戦／2020年）
「冬の妖精」（レッツゴーヤング／1982年）
「愛されたいの」（レッツゴーヤング／1982年）
「あなたに逢いたくて〜MISSING YOU〜」（ポップジャム／1999年）
「SWEET MEMORIES」（音楽・夢くらぶ／2005年）
■放送予定
5月7日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
【写真】松田聖子×松任谷由実の2ショット！ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』
新年度初回となる『The Coversスペシャル』は、「永遠のアイドル、松田聖子」を特集。1980年4月1日に「裸足の季節」でデビューし、デビュー45周年を迎えた松田の色あせることのない歌声と名曲は、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。同放送は、そんな松田の貴重な名曲たちを、NHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画となる。
ナビゲーターは、リリー・フランキーと上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。
■セットリスト
「青い珊瑚礁〜BLUE LAGOON〜」（第76回NHK紅白歌合戦／2025年）
「裸足の季節」（レッツゴーヤング／1980年）
「チェリーブラッサム」（レッツゴーヤング／1981年）
「夏の扉」（レッツゴーヤング／1981年）
「白いパラソル」（昭和56年度日本作詩大賞／1981年）
「風立ちぬ」（レッツゴーヤング／1981年）
「赤いスイートピー」（レッツゴーヤング／1982年）
「ガラスの林檎」（第34回NHK紅白歌合戦／1983年）
「ROCK’N ROUGE」（第35回NHK紅白歌合戦／1984年）
「天使のウィンク」（第36回NHK紅白歌合戦／1985年）
「瑠璃色の地球 2020」（第71回NHK紅白歌合戦／2020年）
「冬の妖精」（レッツゴーヤング／1982年）
「愛されたいの」（レッツゴーヤング／1982年）
「あなたに逢いたくて〜MISSING YOU〜」（ポップジャム／1999年）
「SWEET MEMORIES」（音楽・夢くらぶ／2005年）
■放送予定
5月7日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞