【今日の献立】2026年4月22日(水)「ご飯がとまらない！絶品ソースのトンテキ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯がとまらない！絶品ソースのトンテキ」 「サッパリお浸し」 「昆布とゴボウの煮物」 の全3品。
ボリュームあるトンテキに、食物繊維が取れるアッサリとした副菜を組み合わせました。
【主菜】ご飯がとまらない！絶品ソースのトンテキ
昔ながらのトンテキを家でも簡単に作れます！ニンニクの風味と絶品ソースでご飯がすすむボリュームのある一品。
調理時間：20分+焼く時間
カロリー：363Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩コショウ 少々
小麦粉 少々
ニンニク 1片
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
ウスターソース 大さじ2
ケチャップ 大さじ1
酒 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
＜付け合わせ＞
玉ネギ 1個
ピーマン 2個
塩コショウ 少々
＜付け合わせ＞の玉ネギは横に6等分の輪切りにする。ピーマンは種を取り除き、縦に2等分する。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. フライパンに残りのサラダ油とニンニクを入れ、中火で炒める。色がついたら取り出す。続けて豚肉の両面がこんがりするまで焼き、取り出して幅2cmに切る。
3. ＜調味料＞を入れ、強火にかける。フツフツしたら豚肉を戻し入れ、味をからめる。
4. 玉ネギとピーマンを盛りつけた器に豚肉を盛り合わせ、フライパンのソースをかける。上からニンニクを散らす。
【副菜】サッパリお浸し
酢しょうゆをかけていただく、サッパリとしたお浸し。上にかけるおかかで旨みをプラスします。
調理時間：10分
カロリー：29Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ニンジン 1/6本 エノキ 1/2袋
かつお節 (小)1パック ＜酢しょうゆ＞
酢 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
ニンジンは皮をつけたまま調理します。
鍋にたっぷりの水を入れ、ニンジンを入れて中火にかける。沸騰したらキャベツとエノキを加え、サッとゆでる。ザルに上げて水気をきる。
ニンジンは水からゆでると柔らかくなり、臭みも少なくなります。
【副菜】昆布とゴボウの煮物
昆布のダシとベーコンのコクがゴボウとマッチ。アクセントに山椒をパラリ。常備菜としていかがでしょうか？
調理時間：15分
カロリー：77Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
水 100ml
ゴボウ 1/4本 ベーコン 1枚
サラダ油 小さじ1
みりん 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
粉山椒 少々
2. もどした刻み昆布をもどし汁ごと加える。沸騰したらみりんとしょうゆを加え、汁気がなくなるまで煮詰める。器に盛り、粉山椒をかける。
ボリュームあるトンテキに、食物繊維が取れるアッサリとした副菜を組み合わせました。
【主菜】ご飯がとまらない！絶品ソースのトンテキ
昔ながらのトンテキを家でも簡単に作れます！ニンニクの風味と絶品ソースでご飯がすすむボリュームのある一品。
©Eレシピ
調理時間：20分+焼く時間
カロリー：363Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）豚肉 (トンカツ用)2枚(130~150g)
塩コショウ 少々
小麦粉 少々
ニンニク 1片
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
ウスターソース 大さじ2
ケチャップ 大さじ1
酒 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
＜付け合わせ＞
玉ネギ 1個
ピーマン 2個
塩コショウ 少々
【下準備】豚肉の脂身のある方から切り目を入れ、両面に塩コショウをする。小麦粉を全体的にまぶし、余分な粉ははたく。ニンニクは薄くスライスする。
©Eレシピ
＜付け合わせ＞の玉ネギは横に6等分の輪切りにする。ピーマンは種を取り除き、縦に2等分する。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油の半量を入れ中火にかける。玉ネギとピーマンを加え、蓋をして焼く。焼き色がついたらひっくり返し、火が通るまで焼く。塩コショウで味を調えたら器に盛る。
©Eレシピ
2. フライパンに残りのサラダ油とニンニクを入れ、中火で炒める。色がついたら取り出す。続けて豚肉の両面がこんがりするまで焼き、取り出して幅2cmに切る。
©Eレシピ
3. ＜調味料＞を入れ、強火にかける。フツフツしたら豚肉を戻し入れ、味をからめる。
©Eレシピ
4. 玉ネギとピーマンを盛りつけた器に豚肉を盛り合わせ、フライパンのソースをかける。上からニンニクを散らす。
©Eレシピ
【副菜】サッパリお浸し
酢しょうゆをかけていただく、サッパリとしたお浸し。上にかけるおかかで旨みをプラスします。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：29Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）キャベツ 1~2枚
ニンジン 1/6本 エノキ 1/2袋
かつお節 (小)1パック ＜酢しょうゆ＞
酢 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
【下準備】キャベツとニンジンは幅1cm、長さ5cmの短冊切りにする。エノキは石づきを切り落とし、長さ3等分に切る。＜酢しょうゆ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
ニンジンは皮をつけたまま調理します。
鍋にたっぷりの水を入れ、ニンジンを入れて中火にかける。沸騰したらキャベツとエノキを加え、サッとゆでる。ザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
ニンジンは水からゆでると柔らかくなり、臭みも少なくなります。
【作り方】1. 粗熱が取れたら手で絞って水気をきる。器に盛り、＜酢しょうゆ＞を回しかけてかつお節をのせる。
©Eレシピ
【副菜】昆布とゴボウの煮物
昆布のダシとベーコンのコクがゴボウとマッチ。アクセントに山椒をパラリ。常備菜としていかがでしょうか？
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：77Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）昆布 (刻み)5g
水 100ml
ゴボウ 1/4本 ベーコン 1枚
サラダ油 小さじ1
みりん 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
粉山椒 少々
【下準備】刻み昆布は分量の水に漬けてもどす。ゴボウはタワシで水洗いし、せん切りにする。ベーコンもゴボウに合わせてせん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋にサラダ油を入れ、中火にかける。ベーコンとゴボウを入れ、全体に油が回るように炒める。
©Eレシピ
2. もどした刻み昆布をもどし汁ごと加える。沸騰したらみりんとしょうゆを加え、汁気がなくなるまで煮詰める。器に盛り、粉山椒をかける。
©Eレシピ