34歳の経営者が婚活アドバイザーとの面談で、友人から指摘されたセクシーなアピールについて相談し、「押し出していい」と背中を押される場面があった。

【映像】中野綾香“婚活相手”と水着ジャグジーの先行シーン

4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

女性陣にはまず、婚活アドバイザーによるヒアリングが実施された。担当するのは、累計成婚実績1300組以上、成婚率80％を誇る恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏だ。

面談の中で、あやかは「さっき友達からアドバイスで『セクシーを封印したほうがいい』って言われたんですけど」と、親友でタレントの休井美郷から事前に受けた忠告について植草氏に相談した。あやかは「今までレスになって別れてきたことしかなくて。『性』自体に自分からもっと興味を持って好きになりたい」と、SNS上で意識的に発信をしていた事情を打ち明けていた。

そうした悩みに対し、植草氏は意外にも「そんなことない。どんどん出して」と即座に肯定。「セクシーって女性らしさ。十分出してください。男性と女性がくっつくのに、女らしさとか可愛さ、セクシーって大事よ。そこでキュンってなるから」との見方を示す。力強い後押しを受け、あやかも「じゃあ解決ですね」と安堵の表情を見せていた。

女性陣3人は今後、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、1泊300万円超のペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。第1話は4月28日22時から放送。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）