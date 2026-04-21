時計じかけのマリッジ先行映像…美女3人がガチ婚活でダメ出しの嵐
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』を４月28日（火）夜10時より放送開始。初回放送に先駆けて４月21日（火）昼12時より、参加前の女性３人の心境や植草氏との個別面談の様子をお届けする先行映像『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』（以下、#０）を公開。また、本番組の主題歌が３人組ユニット・ケラケラの『スターラブレイション(2026 ver.)』に決定した。
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、ハイスぺ男性総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
今回公開された先行映像#０『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』では、本プログラムに参加する女性３人が、まずそれぞれの親友に「30日後の結婚」を報告。あやかは、同じく人気婚活番組への出演経験を持つタレント・休井美郷に、ゆかはタレント・岸明日香に、なつえはインフルエンサー・桜井美悠（みゆみゆ）に打ち明ける。このほか、本編では参加者の幸せを心から願う友人や親族など“リアルな第三者”が続々と登場。忖度なしのアドバイスで女性３人の結婚相手を見極める。
また#０では、ゆかの親友としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場。長年の付き合いだからこそ分かるゆかの恋愛傾向から、「（相手の男性のことを）全然好きじゃなさそう」「チューしてるところ想像できる？」と鋭い指摘を連発。友人や親族といった彼女たちの“素”を知る人たちが介入することで、より一層“逃げ場のないガチ婚活感”が浮き彫りに。
さらに、累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザーである植草美幸氏も登場し、女性３人と個人面談を実施。仕事もプライベートも充実しているはずの現役アナウンサー・ゆかに対し、植草氏は初対面からと厳しい洗礼を浴びせる。結婚相手の年齢について「５コくらい下から……」と切り出したゆかに、植草氏は「５コ!?ちょっと図々しいかもね」と一刀両断。さらに過去の恋愛を振り返り、自身の慎重すぎる性格を明かすゆかに、植草氏の苦言が止まらない事態に……。婚活市場の厳しい現実に、ゆかが思わず崩れ落ちる場面も。
また、あやかは「恋愛結婚が理想」「ちゃんとトキメキがあって……」と話すことで植草氏より「頭の中、お花畑ね」とバッサリ。なつえも「まだちょっと、お子ちゃまかもね」と指摘されるなど、植草氏から繰り出される“婚活のリアル”に婚活美女たちが絶句することに……。
なお、本番組の主題歌は、３人組ユニット・ケラケラの『スターラブレイション(2026 ver.)』に決定。かつて人気ドラマの主題歌として社会現象を巻き起こした本楽曲を、本作のために再レコーディングし、女性たちの背中を押すとともに番組を華やかに彩る。ケラケラは、「13年前、2013年の楽曲にも関わらず起用して頂いたことにとても驚き、嬉しく思いました！今回主題歌に起用していただくにあたり、元のキラキラ感はそのままに、スタジオで全ての楽器とボーカルを再録しました。2026年、骨太に生まれ変わった新たな『スターラブレイション』をお楽しみ頂ければ幸いです」とコメント。
婚活ビギナー美女３人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う、新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、４月28日（火）よる10時より放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
今回公開された先行映像#０『婚活美女３人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』では、本プログラムに参加する女性３人が、まずそれぞれの親友に「30日後の結婚」を報告。あやかは、同じく人気婚活番組への出演経験を持つタレント・休井美郷に、ゆかはタレント・岸明日香に、なつえはインフルエンサー・桜井美悠（みゆみゆ）に打ち明ける。このほか、本編では参加者の幸せを心から願う友人や親族など“リアルな第三者”が続々と登場。忖度なしのアドバイスで女性３人の結婚相手を見極める。
また#０では、ゆかの親友としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場。長年の付き合いだからこそ分かるゆかの恋愛傾向から、「（相手の男性のことを）全然好きじゃなさそう」「チューしてるところ想像できる？」と鋭い指摘を連発。友人や親族といった彼女たちの“素”を知る人たちが介入することで、より一層“逃げ場のないガチ婚活感”が浮き彫りに。
さらに、累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザーである植草美幸氏も登場し、女性３人と個人面談を実施。仕事もプライベートも充実しているはずの現役アナウンサー・ゆかに対し、植草氏は初対面からと厳しい洗礼を浴びせる。結婚相手の年齢について「５コくらい下から……」と切り出したゆかに、植草氏は「５コ!?ちょっと図々しいかもね」と一刀両断。さらに過去の恋愛を振り返り、自身の慎重すぎる性格を明かすゆかに、植草氏の苦言が止まらない事態に……。婚活市場の厳しい現実に、ゆかが思わず崩れ落ちる場面も。
また、あやかは「恋愛結婚が理想」「ちゃんとトキメキがあって……」と話すことで植草氏より「頭の中、お花畑ね」とバッサリ。なつえも「まだちょっと、お子ちゃまかもね」と指摘されるなど、植草氏から繰り出される“婚活のリアル”に婚活美女たちが絶句することに……。
なお、本番組の主題歌は、３人組ユニット・ケラケラの『スターラブレイション(2026 ver.)』に決定。かつて人気ドラマの主題歌として社会現象を巻き起こした本楽曲を、本作のために再レコーディングし、女性たちの背中を押すとともに番組を華やかに彩る。ケラケラは、「13年前、2013年の楽曲にも関わらず起用して頂いたことにとても驚き、嬉しく思いました！今回主題歌に起用していただくにあたり、元のキラキラ感はそのままに、スタジオで全ての楽器とボーカルを再録しました。2026年、骨太に生まれ変わった新たな『スターラブレイション』をお楽しみ頂ければ幸いです」とコメント。
婚活ビギナー美女３人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う、新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、４月28日（火）よる10時より放送開始。
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