実は間違っている？SBI証券の新NISAは「つみたて投資枠だけ使えばOK」意外と知らない投資の基本
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資産運用YouTuberが「【超簡単】SBI証券の新NISA、これだけマネすればOK！」を公開した。本動画は、SBI証券で新NISA口座を開設したものの、具体的な運用方法が分からずに足踏みしている初心者に向けた実践的なガイドである。投資における複雑な選択肢を徹底的に省き、誰もが迷わずに資産形成をスタートできる基本の型を提示している。
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が存在するが、動画内では「つみたて投資枠だけ使えばOK」と明言している。この枠だけでも月に最大10万円まで積立でき、初心者の入り口としては十分な機能を備えているという。
投資を始める際につまずきやすい毎月の積立額については、手取り収入の5〜10%を基準に設定するよう推奨している。例えば手取り収入が20万円の場合、月1〜2万円の範囲で設定すれば、日々の生活を圧迫せずに無理なく継続できる。
具体的な積立の手順として、「三井住友カードNL」もしくは「Olive」を活用したクレジットカード決済を紹介している。一度クレカ積立を設定すれば毎月自動で積立されるため、手間をかけずに投資を習慣化できる点が大きな利点である。
さらに、多くの初心者が直面する銘柄選びの壁に対しては、「eMAXIS Slim全世界株式（オルカン）」か「米国株式（S&P500）」のどちらかに絞るというシンプルな解決策を提示。「両方に半々でもOK」とアドバイスし、選択に悩んで投資自体を先送りにしてしまう事態を避けるよう促している。
銘柄と金額を設定し終えれば、その後の運用は「ひたすら放置」で構わないという。動画内で推奨されたオルカンやS&P500は、長期的な運用によって年利5%程度が期待できるとされており、短期的な値動きに一喜一憂せず、じっくりと運用を続ける姿勢が求められる。
「完璧を待つより今すぐ始めることが大事」という言葉の通り、投資においては行動の早さが鍵となる。複雑な知識を詰め込む前に、まずは少額からでも設定を完了させる一歩が、将来に向けた着実な資産運用へと繋がるだろう。
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が存在するが、動画内では「つみたて投資枠だけ使えばOK」と明言している。この枠だけでも月に最大10万円まで積立でき、初心者の入り口としては十分な機能を備えているという。
投資を始める際につまずきやすい毎月の積立額については、手取り収入の5〜10%を基準に設定するよう推奨している。例えば手取り収入が20万円の場合、月1〜2万円の範囲で設定すれば、日々の生活を圧迫せずに無理なく継続できる。
具体的な積立の手順として、「三井住友カードNL」もしくは「Olive」を活用したクレジットカード決済を紹介している。一度クレカ積立を設定すれば毎月自動で積立されるため、手間をかけずに投資を習慣化できる点が大きな利点である。
さらに、多くの初心者が直面する銘柄選びの壁に対しては、「eMAXIS Slim全世界株式（オルカン）」か「米国株式（S&P500）」のどちらかに絞るというシンプルな解決策を提示。「両方に半々でもOK」とアドバイスし、選択に悩んで投資自体を先送りにしてしまう事態を避けるよう促している。
銘柄と金額を設定し終えれば、その後の運用は「ひたすら放置」で構わないという。動画内で推奨されたオルカンやS&P500は、長期的な運用によって年利5%程度が期待できるとされており、短期的な値動きに一喜一憂せず、じっくりと運用を続ける姿勢が求められる。
「完璧を待つより今すぐ始めることが大事」という言葉の通り、投資においては行動の早さが鍵となる。複雑な知識を詰め込む前に、まずは少額からでも設定を完了させる一歩が、将来に向けた着実な資産運用へと繋がるだろう。
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