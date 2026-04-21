大谷翔平の打席で起きた“珍事”に球場騒然 満塁の絶好機で痛恨ライナー併殺が一転、まさかのボークで“打ち直し”
◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）
ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打席目に珍事が起きた。３点リードの４回１死満塁の好機に打席に立つと、一塁への強烈なライナーに。さらに二走が戻りきれずにライナー併殺―、かと思いきや、相手投手にはボークが宣告。ランナーが１人生還した。その後、１死二、三塁で再開されたが、大谷は二塁ゴロに倒れた。
大谷は、初回先頭の１打席目は、８１・１マイル（約１３０・５キロ）のスラーブを引っかけて一塁へのゴロ。だが、ベースカバーに入ったキンタナが捕球できずに、失策で塁に出た。記録上は出塁扱いとはならず、記録更新はお預けとなったが、２番コールの打席で今季２２戦目にして初盗塁をマーク。さらに１点リードの３回先頭で迎えた２打席目にはカウント２―２から８６・２マイル（約１３８・７キロ）の低めボール球のチェンジアップに腕を伸ばすと、乾いた音が響き、右前に運んだ。連続試合出塁記録を２０１８年の秋信守に並ぶアジア人最長で、１９２３年のベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばしていた。
前日は、２２年にエンゼルスで同僚だったロレンゼンと勝負。３回先頭の２打席目は、２球目の甘く入ったチェンジアップを捉えると、今季２番目の速度となる１１３マイル（約１８１・９キロ）の高速ライナーがわずか４・３秒でフェンスまで到達した。悠々と二塁に到達し、両手を左右に振る恒例のポーズを披露。連続試合出塁記録で１９２３年にベーブ・ルースが達成した「５１」に並んだ。大谷は２本の二塁打を放ったが、チームはトライネン、ディアスら救援陣が崩壊し、痛恨の逆転負け。３連覇を狙う今季は２１戦目にして初連敗を喫していた。
標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは試合前時点で８９打数３４安打の打率３割８分２厘、７本塁打、２１打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号、そして今年はベーブ・ルースの５１試合連続出塁記録に並んだ縁起のいい球場でもある。