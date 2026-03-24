7日間で298件の入札が殺到…伝説のジョーダンらをも凌駕する市場価値ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の一員として戦った大谷翔平投手（ドジャース）の実着用ユニホームが、150万10ドル（約2億3700万円）という驚愕の価格で落札された。大谷個人のユニホームとしては歴代最高額を更新。海外メディアからも驚きの声が相次いでいる。落札されたユニホームは、6日のチャイニーズ・タイペイ