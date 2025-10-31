球界だけでなく、米国内にも広まる大谷の名。その事実は彼のポテンシャルの凄まじさを感じさせる(C)Getty Images米球界、いや米国内でも「ショウヘイ・オオタニ」の存在は確実に広まっている。目下、開催中のブルージェイズとのワールドシリーズにドジャースの一員として出場する大谷翔平は、延長18回の末に決着となった第3戦で、2本の本塁打を含む4本の長打を記録するなど「9出塁」を記録。そして翌日に開催された第4戦には「