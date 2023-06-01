テレビ朝日は２６日、同局系「キョコロヒー」（隔週月曜・深夜０時１５分）を放送した。１９日（１８日深夜）の放送内容で物議を醸した「あのちゃんねる」と同じ「ＳＴＡＲＴＵＰ！ドリームエンタ」枠の番組。隔週放送で、この日は予定していた「キョコロヒー」を放送した。注目される次回放送については、言及されず。局の番組公式サイトでは「次回の放送もお楽しみに！」、６月１日の番組表にも「ＳＴＡＲＴＵＰ！ドリ