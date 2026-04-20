変幻自在の投球で打者を惑わせる大谷。その投球の質は高水準に達しつつある(C)Getty Images野球の本場であるアメリカで「神」と称される伝説的なスターにふたたび肩を並べた。現地時間4月18日に敵地で行われたロッキーズ戦で、ドジャースの大谷翔平は9回の第5打席で右前打をマーク。ベーブ・ルースが1923年に残した50試合連続出塁記録に到達した。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る打者として