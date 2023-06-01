UltraGear OLED 32GX870A-B

Amazonにて、LGのモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月29日23時59分まで。

期間中は、VESA Dual Modeに対応したゲーミングモニター「UltraGear OLED 32GX870A-B」やThunderbolt 5対応6K（6144×3456）モニター「LG UltraFine evo 32U990A-S」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

UltraGear OLED 32GX870A-B

VESA Dual Modeに対応。4K（3840×2160）@240HzとフルHD（1920×1080）@480Hzの両方が使用できる。また、フルHD表示時は、画面のサイズを24インチ/27インチに切り替えられる。

また、自発光で光を調整できる有機ELだからこそ実現した0.03msという驚異的な応答速度は、モーションブラー(ぼやけ)をほとんど感じさせないクッキリとした表示を提供。統一基準として策定されたVESA ClearMR 13000を取得している。

LG UltraFine evo 32U990A-S

トップレベルのパフォーマンスを提供するプロ向けモニター。Thunderbolt 5に対応し、6K解像度でのデイジーチェーン接続が可能となっている。鮮やかな色彩と、黒の再現性を強化したNano IPS Black パネルを搭載。VESA DisplayHDR 600に対応し、広色域Adobe RGB 99.5%(標準値)をカバーするなど、プロのワークフローに適している。