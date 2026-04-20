10キロ減量が話題の川口春奈、『BAILA』6月号表紙に登場！ 「驚異的なプロ意識の高さを感じました」
ファッション誌『BAILA』（集英社）の公式Instagramは4月20日、投稿を更新。10キロの減量が話題になっている、俳優の川口春奈さんが表紙を飾った姿を公開しました。
【画像】川口春奈が表紙に登場！
「誌面では“30代の楽しさ”についてじっくりと語ってくれた巻頭インタビューのほか、 ハイブランドのサンダルテーマ」など、たくさんの企画に川口さんが登場するようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)
【画像】川口春奈が表紙に登場！
「バイラミューズの川口春奈さん」同アカウントは「BAILA6月号は４月28日（火）に発売 BAILAは今年、創刊25周年を迎えます！ 創刊記念号となる今月号のカバーを飾ったのは、 バイラミューズの川口春奈さん」とつづり、18枚の画像を投稿。1枚目が表紙カットです。川口さんの顔がアップになっており、美しさが際立っています。また2、3枚目では、サンダルを生かしたコーディネートを披露しています。
役作りで10キロ減量川口さんといえば、主演を務める映画の役作りのために10キロ減量したことが話題に。ファンからは「驚異的なプロ意識の高さを感じました」「女優を極めて来て凄いと思います」など、称賛の声が集まっています。今後の活躍にも注目です。
(文:多町野 望)