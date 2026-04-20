3児の母・中村仁美アナ、息子への8日分の弁当公開「ボリュームたっぷりで栄養バランスも満点」「大変な中毎日作ってるの尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】フリーアナウンサーの中村仁美が4月19日、自身のInstagramを更新。8日分の息子の弁当を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻、手羽レモンペッパー・ビビンバ・バターチキンカレー…8日分の弁当一覧
中村アナは「＃中学男子弁当」というハッシュタグを添え「お弁当備忘録」とコメント。2段の弁当箱に詰められた手羽のレモンペッパー弁当、ゆで卵や串に刺した枝豆で彩りが添えられた豚と野菜のオイスター炒め弁当、市販のナムルで作ったというビビンバ弁当、ランチジャーにご飯とカレーが別々に詰められ、揚げ物などのおかずが添えられたバターチキンカレー弁当、牛肉とニラの塩コショウ炒め弁当、ランチジャーに入ったうどんにおにぎりや肉団子などのおかずが添えられた冷やしうどん弁当、ソース焼きそば弁当、鶏そぼろの乗ったご飯と鮭などのおかずが詰まった弁当の8種類を1枚の写真にまとめて公開した。
そして、「三男の新生活に寄り添いながらも長男・次男は通常運転」「長男のお弁当はのっけ丼が基本で新メニューを入れる余裕はなし」と近況をつづっている。
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「心がこもってる」「ボリュームたっぷりで栄養バランスも満点」「大変な中毎日作ってるの尊敬する」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻、手羽レモンペッパー・ビビンバ・バターチキンカレー…8日分の弁当一覧
◆中村仁美アナ、8日分の弁当公開
中村アナは「＃中学男子弁当」というハッシュタグを添え「お弁当備忘録」とコメント。2段の弁当箱に詰められた手羽のレモンペッパー弁当、ゆで卵や串に刺した枝豆で彩りが添えられた豚と野菜のオイスター炒め弁当、市販のナムルで作ったというビビンバ弁当、ランチジャーにご飯とカレーが別々に詰められ、揚げ物などのおかずが添えられたバターチキンカレー弁当、牛肉とニラの塩コショウ炒め弁当、ランチジャーに入ったうどんにおにぎりや肉団子などのおかずが添えられた冷やしうどん弁当、ソース焼きそば弁当、鶏そぼろの乗ったご飯と鮭などのおかずが詰まった弁当の8種類を1枚の写真にまとめて公開した。
◆中村仁美アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれも美味しそう」「心がこもってる」「ボリュームたっぷりで栄養バランスも満点」「大変な中毎日作ってるの尊敬する」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】