『ＧＩＦＴ』紅白戦で活躍の最年少選手、実は“カンヌ”や“国宝”にも「めっちゃかっこいい」「お顔が綺麗…」

『ＧＩＦＴ』紅白戦で活躍の最年少選手、実は“カンヌ”や“国宝”にも「めっちゃかっこいい」「お顔が綺麗…」