『ＧＩＦＴ』紅白戦で活躍の最年少選手、実は“カンヌ”や“国宝”にも「めっちゃかっこいい」「お顔が綺麗…」
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第2話が19日に放送され、紅白戦で活躍したチーム最年少選手役の若手俳優に対して、ネット上には「めっちゃかっこいい」「イケメン過ぎる！」「お顔が綺麗…」などの声が相次いだ。
【写真】「ブレイズブルズ」の最年少選手を演じる越山敬遠
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、主人公で宇宙物理学者の伍鉄文人（堤）が、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、選手たちが本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく姿を活写する。
伍鉄は、車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の面々に紅白戦を提案。真剣に練習するエースの涼（山田裕貴）たちマジ派と、レクリエーション感覚で楽しみたいレク派で対戦し、伍鉄がレク派を勝たせたらサブコーチに就任するという。
試合が始まると、伍鉄はレク派に守りを徹底させて、マジ派の反則を誘発するという戦術をとる。作戦の要となるのは、チーム内で“BT”のニックネームで親しまれている最年少選手・坂東拓也（越山敬達）。涼に憧れて練習中もずっと観察を続けてきた拓也が動きを予測。レク派のチームメートと力を合わせてエースの動きを見事に封じるのだった。
放送中からネット上には拓也を演じる越山への反響が寄せられ「いちばん若い男の子、ケンティーに似てるわぁー。誰だ？？」「中島健人に似ててめっちゃかっこいい」「BTがイケメン過ぎる！」「お顔が綺麗…」「今後の活躍がとても気になる!!」といった投稿が集まっていた。
越山は2009年4月21日生まれ。東京都出身。子役としてドラマや映画に出演していた2023年、ドラマ『天狗の台所』（BS-TBS）にメインキャストの飯綱オン役で出演。さらに翌年公開の『ぼくのお日さま』で映画に初主演。同作は第77回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品され、越山も主演俳優として渡仏し映画祭に参加した。また2025年公開の『国宝』では、俊介（横浜流星）の少年時代を演じている。
【写真】「ブレイズブルズ」の最年少選手を演じる越山敬遠
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、主人公で宇宙物理学者の伍鉄文人（堤）が、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、選手たちが本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく姿を活写する。
試合が始まると、伍鉄はレク派に守りを徹底させて、マジ派の反則を誘発するという戦術をとる。作戦の要となるのは、チーム内で“BT”のニックネームで親しまれている最年少選手・坂東拓也（越山敬達）。涼に憧れて練習中もずっと観察を続けてきた拓也が動きを予測。レク派のチームメートと力を合わせてエースの動きを見事に封じるのだった。
放送中からネット上には拓也を演じる越山への反響が寄せられ「いちばん若い男の子、ケンティーに似てるわぁー。誰だ？？」「中島健人に似ててめっちゃかっこいい」「BTがイケメン過ぎる！」「お顔が綺麗…」「今後の活躍がとても気になる!!」といった投稿が集まっていた。
越山は2009年4月21日生まれ。東京都出身。子役としてドラマや映画に出演していた2023年、ドラマ『天狗の台所』（BS-TBS）にメインキャストの飯綱オン役で出演。さらに翌年公開の『ぼくのお日さま』で映画に初主演。同作は第77回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品され、越山も主演俳優として渡仏し映画祭に参加した。また2025年公開の『国宝』では、俊介（横浜流星）の少年時代を演じている。