国家安全保障局(NSA)はすでにAnthropicの次世代AI「Mythos Preview」を使用しているとの報道、サプライチェーン上のリスクに指定されてもなおClaudeは国防総省内で広く使用されている

国家安全保障局(NSA)はすでにAnthropicの次世代AI「Mythos Preview」を使用しているとの報道、サプライチェーン上のリスクに指定されてもなおClaudeは国防総省内で広く使用されている