新学期・新年度が始まって、新しい出会いはあったでしょうか？

子供だって、大人だって、友だちとの出会いは嬉しいものですよね！

こちらは、”友だちが０人”という主人公が活躍する作品！（ちょっと心配になりますが、、、）

原作は、辻次夕日郎さん。小学館「月刊！スピリッツ」で連載中！デビュー作にしてシリーズ累計発行部数８０万部突破の話題作がテレビアニメ化！

今、最も注目されているSF×怪獣×ロボットアクション！！

テレビアニメ『スノウボールアース』

主人公は、唯一の友達は巨大ロボットの＜ユキオ＞という流鏑馬鉄男。

＜ユキオ＞と共に、銀河怪獣と戦うパイロットの少年です。極度の人見知りでユキオ以外の友だちはいないけれど、その実力は折り紙つき。

銀河怪獣との最終決戦に臨み、ユキオを失った鉄男は１０年後にひとり地球に帰還しますが、鉄男が目にしたのは雪と氷に覆われた大地「凍結地球＝スノウボーアルアース」だったのです、、、！

鉄男はたった一人、凍結した地球で、ユキオとの約束を胸に未知の世界を歩き始めます、、、

１話から「まるでクライマックスのよう！」という劇的な展開が話題の作品！目が離せません！

今週は、なんと、主人公の流鏑馬鉄男の声を担当する声優の吉永拓斗さんと一緒にお送りします！

吉永さんが鉄男の役にかけるアツい思い、作品の魅力、そして吉永さんの素顔にも迫ります！

ちょっと変わった！？鉄男語も飛び出すかも？？お楽しみに！

〜ラインナップ〜

【月】流鏑馬鉄男と吉永拓斗さん

【火】スノウボールアースここまでの展開

【水】吉永拓斗さんの素顔に迫る！

【木】キャラクター紹介・アフレコエピソード

【金】テーマ曲＆今夜第４話が放送！

〜イベント概要〜

【タイトル】テレビアニメ『スノウボールアース』

【放送日】日本テレビ毎週金曜夜「フラアニ」にて、２３時３０分から放送中！

【オフィシャルサイト】https://snowballearth.net