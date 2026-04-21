20日に青森で発生した震度5強の地震で、SNSなどには真偽不明の「デマ投稿」が数多く確認された。政府は地震発生の約50分後に注意喚起をするなど、対応を迅速化している。専門家は「信頼できる情報源」を複数持つようにするなど、普段から注意する必要があると指摘している。地震発生30分後には“デマ”が…安宅晃樹キャスター：近年、地震などが起きるたびに問題となっているデマ投稿。誤った情報を「打ち消す側」も対応に追われま