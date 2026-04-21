“ルフィ事件”の現金回収役とみられる男が逮捕されました。捜査関係者によりますと、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、石橋龍一容疑者（40）で、先ほど海外から帰国したところを警視庁に逮捕されました。石橋容疑者は2022年10月、茨城県常総市の路上で強盗の実行犯から現金およそ710万円を受け取った疑いがもたれています。この現金は、直前に東京・稲城市で起きた強盗事件で奪われたもので、事件はルフィなどと名乗る