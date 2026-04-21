◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（4月21日、長野）巨人の泉口友汰選手が練習中にボールが顔面を直撃し、脳しんとう特例で登録抹消となりました。急きょ、2軍のジャイアンツタウンスタジアムで試合をしていた石塚裕惺選手が1軍に登録されることに。2軍との西武戦、午後2時半頃、5回表に交代した石塚選手はそのまま車で長野のオリンピックスタジアムに直行。球場に到着したのは午後5時59分とギリギリでの到着でしたが、急ぎ足でロ