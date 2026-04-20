「仮面ライダーゼッツ」より「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」など新商品情報が公開
バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」関連の新商品情報を4月20日に公開した。
特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より新フォームとなる「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」関連の商品が登場。なりきり玩具新商品として「DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル」や「DXライダーカプセムセット05」が公開。
さらにソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツエクスドリーム」、アクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツエクスドリーム」も発表された。
各商品は4月27日より予約受付を開始する。
DXエクスドリームライズカプセム＆ゼッツエクスドリームドライバーバックル
5月2日 発売予定
価格：4,950円
本商品は「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」の変身アイテム「エクスドリームライズかプセム」と「ゼッツエクスドリームドライバー」を再現したもの。「変身ベルト DXゼッツドライバー(別売り)」のバックルをゼッツエクスドリームドライバーバックルに付け替えることで、「ゼッツエクスドリームドライバー」にすることができる。
「エクスドリームライズカプセム」を「変身ベルト DXゼッツドライバー(別売り)」にセットし回転させると、カプセムがミラーボール風に超・超発光。変身音が発動し、仮面ライダーゼッツエクスドリームへのなりきり遊びが楽しめる。
DXライダーカプセムセット05
5月2日 発売予定
価格：1,100円
本商品は「仮面ライダーゼッツ」よりロードスリーがパワーアップに使用する「ロードブースターカプセム」と「ダークネスカプセム」をなりきり玩具で再現。
別売りの「変身ベルト DXロードインヴォーカー」に「ロードブースターカプセム」をセットし回転させると「ロードスリーブースター」へのなりきり遊びが楽しめる。また、別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」とも連動する。
ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツエクスドリーム
5月2日 発売予定
価格：1,100円
本商品は「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」をソフビ人形で再現したもの。全高約14cmとなっている。
仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツエクスドリーム
5月2日 発売予定
価格：4,400円
本商品はアクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズで「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」を立体化したもの。
全身の広範囲にわたるデザインはゴールド、メタリックグリーン、レッド等、様々な塗装で再現され、ブレイカムゼッツァーを「塗装ver.」として再録される。
可動も肩～上腕にかけての三重関節により、肩～腕を大きく前に引き出し、両腕でブレイカムゼッツァーを構えるポージングが可能となっている。
◢◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥◣- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) April 20, 2026
『#仮面ライダーゼッツ』新フォーム解禁‼️
カプセムが回る！鳴る！超・超発光✨
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新フォームとなる、仮面ライダーゼッツエクスドリームが解禁📢
「ゼッツエクスドリームドライバー」のなりきり玩具が新登場🎁… pic.twitter.com/QcN9pKqAo8
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