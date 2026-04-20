出前館の営業利益がマイナス30億円越え…Uber EatsやAmazonなど他社の猛追も
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デリバリー配達員のレクターが、「出前館がまたも"赤字拡大"を発表… 次の決算が社運を握る？」と題した動画を公開した。出前館の最新決算で赤字が拡大したことを受け、3月から開始された新キャンペーンが次回の業績にどう影響するかを独自の視点で解説した。
動画の序盤では、出前館が発表した2025年9月1日～2026年2月28日の決算内容を紹介。売上高は前年同期比マイナス13.9%の179億7900万円、営業利益はマイナス32億円となるなど、すべての利益が前年同期比でマイナスという厳しい結果であったと説明した。
一方で、この期間は大規模なキャンペーンを実施する前の数字であると指摘している。3月1日から10,000店舗以上を対象に開始された、店頭価格のまま商品を提供するキャンペーンについて触れ、配達員として稼働する中で「明らかに注文数が増えている」と実感していることを明かした。
さらに、競合他社の動向についても言及した。Uber Eatsが3月20日から店頭価格での提供店舗を急拡大しているほか、ロケットナウが注文可能な配達距離を拡大し、最低注文額を引き下げている点を紹介。また、Amazonが「Amazon Now」として日用品や食料品の配達員募集を開始していることにも触れた。
他社が相次いで施策を強化する中、出前館がどう対抗していくかが大きな課題となっている。レクターは、3月から5月までの業績が反映される7月中旬の次回決算発表に注目し、「その結果数字がどうなるかっていうことですよね」と語り、今後の動向から目が離せない状況であることを伝えた。
動画の序盤では、出前館が発表した2025年9月1日～2026年2月28日の決算内容を紹介。売上高は前年同期比マイナス13.9%の179億7900万円、営業利益はマイナス32億円となるなど、すべての利益が前年同期比でマイナスという厳しい結果であったと説明した。
一方で、この期間は大規模なキャンペーンを実施する前の数字であると指摘している。3月1日から10,000店舗以上を対象に開始された、店頭価格のまま商品を提供するキャンペーンについて触れ、配達員として稼働する中で「明らかに注文数が増えている」と実感していることを明かした。
さらに、競合他社の動向についても言及した。Uber Eatsが3月20日から店頭価格での提供店舗を急拡大しているほか、ロケットナウが注文可能な配達距離を拡大し、最低注文額を引き下げている点を紹介。また、Amazonが「Amazon Now」として日用品や食料品の配達員募集を開始していることにも触れた。
他社が相次いで施策を強化する中、出前館がどう対抗していくかが大きな課題となっている。レクターは、3月から5月までの業績が反映される7月中旬の次回決算発表に注目し、「その結果数字がどうなるかっていうことですよね」と語り、今後の動向から目が離せない状況であることを伝えた。
YouTubeの動画内容
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Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。 ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/