この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が「【入門モデル】赤外線カメラで温度を撮影しよう！「Hikmicro Eco Lite」をレビューします。手ごろな価格の入門モデルです」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚が、手ごろな価格で温度測定ができる赤外線カメラ「HIKMICRO Eco Lite」を実機レビューし、上位モデルとの比較を通じて用途に合わせた最適な選び方を提示している。

動画ではまず、本体の付属品や外観をチェック。約222gとスマートフォン並みの軽さでありながら、艶消し樹脂のボディは高級感があり、指紋が目立ちにくいと評価した。また、USB Type-Cでの充電に対応し、底面には三脚穴を備えるなど、使い勝手の良さにも触れている。

続いて、上位モデル「D01」と比較しながら実際に温度を測定。ペットボトルや手の温度を画面に映し出し、最高・最低温度の自動検出やカラーモードの切り替え機能を実演した。テーブルに置いた手をどけると手形の熱が残る様子を映し、「めちゃくちゃ色々遊べますよ」と、温度を可視化する楽しさを伝えた。さらに、指定した温度以上でアラートを出す機能も試し、熱があるかの簡易チェックなどにも応用できると解説している。約14時間の連続使用が可能なバッテリー持ちの良さも、魅力的なポイントとして挙げられた。

一方で、Eco Liteは写真撮影のみで動画には非対応であり、パソコンとの連携もほぼできない点を指摘。解像度の違いから、細かい部品の測定にはD01が適しているとし、「大ざっぱでよければEco Liteでいい」と、明確な判断基準を示した。

最後に戸田は、Eco Liteの点数を上位モデルと同じ「70点」と評価。両者の機能差と価格差を踏まえ、「仕事で使うんだったらD01を選ぶと思うんです。ただ遊びで買うならEco Liteでいいかな」と語り、読者が自身の目的や予算に合わせて赤外線カメラを選ぶ際の明確な指針を示して締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:34

付属品と外観のチェック、スマホ並みの軽さを実現
03:26

実際に使ってみる！ペットボトルの温度測定やカラーモード切り替え
06:55

PC連携は？上位モデル「D01」との機能比較と用途別の選び方
08:48

いよいよ戸田覚の点数評価、気になる最終的な点数は？

関連記事

【超軽量・大画面】デザインと質感も頂点だぞ！「ASUS Zenbook SORA 16 UX3607OA」はとんでもない完成度でした

【超軽量・大画面】デザインと質感も頂点だぞ！「ASUS Zenbook SORA 16 UX3607OA」はとんでもない完成度でした

 【小型でカッコいい】75％の小型キーボードは半スケルトンで光りまくり。超軽量ワイヤレスマウスと同時レビューします。「YUNZII B75PRO MAXキーボード＆M1マウス」レビュー

【小型でカッコいい】75％の小型キーボードは半スケルトンで光りまくり。超軽量ワイヤレスマウスと同時レビューします。「YUNZII B75PRO MAXキーボード＆M1マウス」レビュー

 【カメラもすごいぞ】ついに登場したOPPOの折りたたみ！「OPPO FIND N6」をレビューします

【カメラもすごいぞ】ついに登場したOPPOの折りたたみ！「OPPO FIND N6」をレビューします
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube