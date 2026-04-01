プレミアリーグ 25/26の第33節 マンチェスター・シティーとアーセナルの試合が、4月20日00:30にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはエベレチ・エゼ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。マンチェスター・シティーのマテウス・ヌネス（MF）のアシストからラヤン・シェルキ（MF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

しかし、18分アーセナルが同点に追いつく。カイ・ハーバーツ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

アーセナルは後半の頭から選手交代。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）からガブリエル・マルチネリ（FW）に交代した。

65分マンチェスター・シティーが逆転。アーリング・ハーランド（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マンチェスター・シティーが2-1で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは60分にマーク・グエイ（DF）、83分にアーリング・ハーランド（FW）に、またアーセナルは36分にクリスティアン・モスケラ（DF）、83分にガブリエウ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 03:00:16 更新