Q. ダイエット中、職場で焼肉に行くことに！ 太らない食べ方はありますか？【管理栄養士が回答】
Q. ダイエット中なのに、職場で焼肉に行くことに……。太らない食べ方はありますか？Q. 「ダイエットを頑張っているのですが、職場のチームの打ち上げで焼肉に行くことになりました。せっかく痩せ始めたタイミングなので、できればあまり食べたくないのですが、何も食べないわけにもいきません。焼肉に行っても太らないコツがあれば教えてください」
A. 部位選びや食べ方を工夫すれば、ダイエット中でも楽しめます焼肉で提供される肉は、脂質が多く高カロリーで、太りやすいイメージが強いと思います。しかし、部位選びや食べ方を工夫すれば、ダイエット中でも楽しむことは可能です。
まず、カルビやホルモンなどの脂質の多い部位は控えめにしましょう。赤身肉や脂の少ない部位を中心に選んで食べるのがポイントです。たんぱく質をしっかりとることは、ダイエット中の体にも悪いことではありません。健康的に痩せるために、良質なたんぱく質は重要です。また、満足感も得やすくなります。
お店にはサラダや焼き野菜などのメニューがあるので、食べすぎ防止と食物繊維摂取のために、食事前半に食べましょう。また、注意したいのは糖質を摂るタイミングです。焼肉とご飯は王道の組み合わせですが、野菜類と赤身肉から食べ始めるのがポイントです。
食事の後半に1/2人前程度のご飯や麺を合わせることで、血糖値の急上昇が抑えられ、太りにくくなります。
油断しがちなのが、「タレ」です。焼肉に多い甘いタレは、糖分を多く含んでいることも多いため、つけ過ぎず適量を意識するようにしましょう。塩やレモンなどを活用するのも、とてもよい方法です。
焼肉はいくつかのポイントを押さえて工夫すれば、ダイエット中でもストレスなく楽しめます。食べ過ぎたり、頻繁に行ったりするのはおすすめできませんが、たまに楽しむとダイエットのいい息抜きにもなるでしょう。極端に我慢するのではなく、選び方と食べ方を工夫して、無理なくダイエットを続けてみてください。
(文:浅尾 貴子（管理栄養士）)