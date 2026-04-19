23歳ザギトワが「風格漂う“レディ・ボス”へと進化」寝転ぶ姿も　近影にファン衝撃…「相変わらず見惚れるほど綺麗だ！」

ザギトワの近影に注目が集まった(C)Getty Images

2018年の平昌五輪女子フィギュアスケートシングルで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワが自身のインスタグラムで“近影”を公開し、23歳のその姿が注目を集めている。

【写真】「圧倒的ビジュアル」23歳ザギトワの凛とした近影をチェック

金メダルに輝いた15歳当時のザギトワとは雰囲気がガラリと変わり、黒でコーディネートされた衣装でソファに座り、寝転ぶ姿も加えた凛とした表情の写真3枚を公開している。

SNS上のファンからは「圧倒的ビジュアル」「かつてのベイビー・ボスは、風格漂う“レディ・ボス”へと進化した」「アリーナ、なんて綺麗なんだ」「アリーナ、相変わらず見惚れるほど綺麗だ！」「うわあ、なんて情熱的な美女なんだ」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]