黒島結菜＆影山優佳、高校時代演じたオフショットに反響「10代にしか見えない」「ホンマにママなん？」
テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜 後9：00）の公式SNSが17日に更新され、親友役を演じた黒島結菜＆影山優佳のオフショットが公開された。
【写真】「10代にしか見えない！」高校生を演じた黒島結菜＆影山優佳
6年ぶりに再始動する本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
「未解決の女 撮影日誌」と題して、公式Xとインスタグラムでは「日名子(黒島結菜)×弘美(影山優佳)の親友コンビ おそろいのキーホルダーは弘美の手作り」と、2人が高校時代に居合道部でともに過ごしたシーンでの袴姿のオフショットを公開。
この投稿に「袴姿とってもかわいい」「まだ女学生に見える 袴姿がとてもお似合いです」「10代にしか見えない」「ホンマにママなん？」「めっちゃいい写真ですね」などの声が寄せられていた。
【写真】「10代にしか見えない！」高校生を演じた黒島結菜＆影山優佳
6年ぶりに再始動する本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
この投稿に「袴姿とってもかわいい」「まだ女学生に見える 袴姿がとてもお似合いです」「10代にしか見えない」「ホンマにママなん？」「めっちゃいい写真ですね」などの声が寄せられていた。