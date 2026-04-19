オズワルド伊藤俊介（38）が19日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にスペシャルキャスターとして生出演。フィギュアペア「りくりゅう」の引退報道にからませて、ペアとしてのオズワルドについてボケを放った。

りくりゅうの2人は17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席し、両陛下や皇族の方々からお言葉をかけられた。出席後の取材に、園遊会当日に引退を発表した理由を、木原は「やっぱり、陛下に自分たちの今後、考えていることをお伝えしたかった。この前に発表させていただき、今の気持ちを正直にお話しさせていただきたいという思いがございました」と語った。

メインキャスター谷原章介は、りくりゅうペアが両陛下と堂々と会話していたことについて触れ、両陛下と堂々と会話ができない主旨を話をした。伊藤は「ウチのペアも絶対無理だと思います」と相方畠中悠と組むオズワルドが両陛下ときちんと会話することは難しい旨を話した。

谷原から「“ウチのペア”は引退しないね」と振られて伊藤は「ウチのペアは引退しないです。しがみついてやります、この世界」とオズワルドのコンビ解消はないとあらためて明言した。

りくりゅうペアは、今年2月の2026ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）で日本初となるペアでの金メダルを獲得していた。一方、オズワルドは、2014年コンビ結成。M−1グランプリで2019年〜22年にファイナリストになっていて、21年に準優勝した実力派コンビ。