ウェスティンホテル東京は、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を5月1日から6月30日までの平日限定で開催する。

デザートは京都・宇治や愛知・西尾の抹茶を使い、抹茶スフレチーズケーキ、ラズベリーやカシスに抹茶を重ねた赤いベリーと抹茶のトライフル、黒豆入り抹茶のクグロフ、オレオを添えた抹茶のモンブラン、抹茶のティラミス、抹茶とレモンのタルト、杏子の蜜漬けと黒豆を合わせた抹茶寒天、抹茶のシュークリーム、ラムレーズン入り濃厚抹茶ブリュレなど約20種類をそろえる。場所は1階インターナショナルレストラン「ザ・テラス」。提供時間は午後3時から5時までの90分制。料金は大人6,800円、子ども3,500円で、税・サービス料込。

また1階ペストリーブティックでは抹茶フェアとして、抹茶とピスタチオのシュークリーム（1,200円）、抹茶の枯山水ティラミス（920円）、抹茶のバタークリームケーキ（920円）、抹茶エクレア（820円）、抹茶オペラ（800円）の5種類を販売する。