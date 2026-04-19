株式投資にチャレンジする人が増えています。しかし、いきなり大型株投資に挑んでも、百戦錬磨のプロたちにコテンパンにされ、早々に退場へ追い込まれることになりかねません。「小型株」なら、経験の浅い投資家も学びながら投資にチャレンジできるのです。株式投資の経験が豊富な経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

大型株投資は「プロ」と「投資初心者」との真っ向勝負

大型株投資の世界には、初心者リーグはありません。大型株市場はプロと投資初心者が対等の条件で闘う場です。経験も情報量もまったく異なるのに、ハンディキャップもありません。そうしたなかで、投資初心者が勝つのは容易ではありません。

そもそも現在の株価は、プロの半分が値下がりを予想して売り注文を出し、残りの半分が値上がりを予想して買い注文を出したことで成立しているわけですから、投資初心者が「値上がりしそうだ」などと予想すること自体、カジノのルーレットで赤が出るか黒が出るかを予想するようなものなのです。

そうした中で投資初心者が利益を追求するには、投資信託の積立投資が最も手頃で勝率も高いでしょう。株式投資の期待値はプラス（確率的には儲かる）ので、多くの銘柄を少しずつ買い、しかも1度に買わずに毎月少しずつ買っていけば、大儲けは狙えないでしょうが大損のリスクは小さいでしょう。つまり、「高い確率で少しだけ儲かる」というわけです。

小型株に投資しないプロが多いワケ

もっとも、せっかく投資をするならば、自分で銘柄や買うタイミング等を選びたい、という人も多いでしょう。そういう人にお勧めなのが、小型株です。小型株は、プロがあまり取引しないので、「初心者・中級者リーグ」に近い面があるからです。

プロは、手間暇かけて投資する銘柄を選びますから、大量の株式を売買できそうな銘柄を優先的に調査します。つまり、大型株を中心に調査して取引するのです。

小型株に関して手間暇かけて調査をして、買おうと決めたとしても、大量の株式を買うことは困難です。そもそも売買高が少ない場合が多いですから、大量の買い注文を出すと自分の注文が値を釣り上げてしまい、高い価格で購入する羽目になりかねないからです。売る時も同様に、大量の売り注文を出すと自分の注文が値を押し下げてしまい、安い価格で売却する羽目になりかねません。

参戦するプロが少ないなら、投資初心者にとっても相対的に戦いやすい市場だと言えるでしょう。もっとも、大きな資金量を持ったプロは少なくても熟練した個人投資家は少なくないので、決して容易ではないと思いますが。

地元銘柄なら情報面の比較優位も

狙い目としては、地元銘柄があるかもしれません。たとえば地元のレストランチェーンが上場していれば、その店に行ってみることができます。料理もサービスも体験してみて満足し、店が混んでいることも確認できれば、買ってみる価値があるかもしれません。

なんと言っても、限られた地元の投資家しか知り得ない情報が容易に手に入るのですから、全国のライバルに比べて圧倒的に有利な立場にあるのです。次の決算を見て驚いた全国の投資家が買い注文を出すかもしれませんし、中長期的には東京に進出して東京の投資家の目に触れるようになるかもしれません。そうした銘柄を早いタイミングで買うことができれば、大型株よりはるかに儲かる確率が高いかもしれません。

地元レストランチェーンの株を買うもうひとつの誘因として、株主優待があるかもしれません。地元のお気に入りレストランチェーンに株主優待の割安価格で通えるようになるのであれば、たとえ株で儲からなかったとしても、メリットを享受できるでしょう。

ということで、筆者は久留米大学在職中に地元のレストランチェーンの株を持っていました。「株主優待も謳歌しています」と各所で「宣伝」していたのですが、なんとその会社が粉飾決算をしていたことが判明してしまいました。筆者の情報に促されて投資をした方々には申し訳ないと思っていますが、筆者自身も損した案件なので、ご容赦下さい。本稿の文末に「投資判断等は自己責任でお願いします。」と明記してあるのは、その時の反省を込めたものでもあるわけです。

「売りたいときに売れないリスク」に要注意

小型株投資の際に気を付けるべきことのひとつは、売りたいときに売れないリスクがあることです。通常時でもプロが大量の注文を出すと価格が大きく動いてしまうことがあるわけですが、市場が混乱している時には買い注文自体が消えてしまい、売買が成立しない場合も少なくありません。

投資先企業になんの問題もない場合でも、平均株価が暴落しているときには投資家たちが慎重になり、小型株には誰も買い注文を出さない、といったことが起こり得るのです。そうしたときには、少量の売り注文で株価が暴落する場合も珍しくありません。そうなった場合に気を付けるべきなのは、「狼狽売りをしない」ということですが、小型株特有の注意事項としては「成り行き注文を出さず、必ず指値注文を出す」ということでしょう。成り行き注文だと、信じられないほど安い値段で売れてしまう可能性がありますから。

本稿は以上ですが、投資判断等は自己責任でお願いします。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があります。

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塚崎 公義

経済評論家