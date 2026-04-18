NBAプレーオフ2026が日本時間19日スタート／1回戦のシリーズ勝敗予想イースト編

4月18日（現地時間17日、日付は以下同）。NBAの「プレーイン・トーナメント2026」は最終日を迎え、各カンファレンス最後の出場枠、第8シードに入るチームが決まった。

イースタン・カンファレンスでは、レギュラーシーズンを8位の45勝37敗で終えたオーランド・マジックが、9位のシャーロット・ホーネッツ（44勝38敗）を121－90で下した。

これで、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドの4カードが決定。19日にトロント・ラプターズ対クリーブランド・キャバリアーズ、アトランタ・ホークス対ニューヨーク・ニックスのシリーズがスタート。続いて翌20日にフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックス、マジック対デトロイト・ピストンズのシリーズが始まる。

NBAのプレーオフは4戦先勝の7ゲームシリーズ。今年イーストを勝ち上がってNBAファイナルまで勝ち進むのはどのチームになるのか。『ESPN』へ公開された、識者たちによるシリーズ予想は下記のとおり。上位チームが順当に勝ち上がる結果になっている。



※以降チーム名は略称、カッコ内の数字はシード順

◆■『ESPN』によるプレーオフ ファーストラウンド勝敗予想（イースト編）

・ピストンズ（1）対マジック（8）



ピストンズ勝利6、マジック勝利0（うち5名が4勝1敗で決着と予想）



・セルティックス（2）対シクサーズ（7）



セルティックス勝利10、シクサーズ勝利0（うち6名は4勝1敗と予想）

・ニックス（3）対ホークス（6）



ニックス勝利14、ホークス勝利0（うち10名が4勝2敗と予想）



・キャバリアーズ（4）対ラプターズ（5）



キャバリアーズ勝利14、ラプターズ勝利0（うち8名は4勝2敗と予想）

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