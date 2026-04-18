【高木豊も驚愕】関節のズレ改善で身体スッキリ！背中と首に起きた劇的変化とは
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つのだ式関節整体ちゃんねるが「【驚愕】関節のズレを改善した結果…背中と首に起きた“ある変化”に高木豊が困惑」を公開した。動画では、プロ野球解説者の高木豊氏が関節ケアの第一人者である角田紀臣氏の施術を受けた後の身体の変化や、痛みを和らげるセルフケアについて語っている。
動画の冒頭、施術を終えた高木氏は「痛みがなくなった」と報告し、「身体がスッキリしたような感じ」と効果を実感している様子を見せた。特に背中の感覚が普段と違うことや、首を動かした際の「ジャリジャリ鳴っていたのが、全くいわない」と驚きの変化を語った。角田氏は、これは関節が動いていなかった証拠であり、正しい位置に戻ることで不調が改善されたのだと解説する。
またアシスタントのあすみん氏が高木氏が片足立ちをする癖を指摘。角田氏は脳が痛みを避けるために無意識に重心を変えていたと説明した。施術後48時間は慢性炎症が引くのを待つ重要な期間であり、無理に動かさず正しい姿勢を保つこと、そしてカイロやシャワーなどで患部を温めて血流を良くすることが大切だとアドバイスを送った。さらに、膝の癒着を解消するセルフケアも実践し、高木氏は「本当に効いている感じがします」と納得の表情を見せた。
アスリートから一般の人まで、日々の正しいケアの重要性が学べる内容となっている。関節の不調や身体の癖が気になる人は、この動画を参考にして日々のセルフケアに取り組んでみてはいかがだろうか。
動画の冒頭、施術を終えた高木氏は「痛みがなくなった」と報告し、「身体がスッキリしたような感じ」と効果を実感している様子を見せた。特に背中の感覚が普段と違うことや、首を動かした際の「ジャリジャリ鳴っていたのが、全くいわない」と驚きの変化を語った。角田氏は、これは関節が動いていなかった証拠であり、正しい位置に戻ることで不調が改善されたのだと解説する。
またアシスタントのあすみん氏が高木氏が片足立ちをする癖を指摘。角田氏は脳が痛みを避けるために無意識に重心を変えていたと説明した。施術後48時間は慢性炎症が引くのを待つ重要な期間であり、無理に動かさず正しい姿勢を保つこと、そしてカイロやシャワーなどで患部を温めて血流を良くすることが大切だとアドバイスを送った。さらに、膝の癒着を解消するセルフケアも実践し、高木氏は「本当に効いている感じがします」と納得の表情を見せた。
アスリートから一般の人まで、日々の正しいケアの重要性が学べる内容となっている。関節の不調や身体の癖が気になる人は、この動画を参考にして日々のセルフケアに取り組んでみてはいかがだろうか。
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