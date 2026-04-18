伊藤彩沙、スタイル抜群！20代ラストの写真集カットにファン歓喜「体のラインもきれい」
声優の伊藤彩沙が17日、自身のXを更新。3冊目となる写真集を6月24日に発売することを発表した。20代ラストの節目に制作された今作は、「大人な甘さ」をテーマに、これまでにない表現に挑戦した内容となっており、先行カットが公開されるとネット上で話題になっている。
【写真】スタイル抜群！豊満ボディ強調のワンピース姿の伊藤彩沙
伊藤は2013年にデビューし、『BanG Dream!』市ヶ谷有咲役や『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』花柳香子役などで知られる人気声優。前作から約3年半ぶりとなる最新写真集では、シンガポールとインドネシア・ビンタン島を舞台に撮影が行われた。
作品には水着やランジェリーカットも収録され、これまでのイメージに加え、より大人びた一面を切り取っている。発表にあわせて公開された先行カットでは、チェック柄の水着姿でアンニュイな表情を見せるなど、新たな魅力をのぞかせている。
伊藤は「3冊目となる写真集では大人な甘さをテーマに、少し背伸びした私をお届けしています。20代最後の写真集、ぜひ受け取っていただきたいです」とコメント。撮影に向けてジム通いや食事管理に取り組み、理想のスタイルに近づけたことも明かしている。
また、ロケ地については「馴じみ深いシンガポールと、3歳の頃に初の海外旅行で訪れたインドネシアの2か国。縁のある場所で撮影できたことに運命を感じています」と語り、特別な思い入れをにじませた。
自身のXでは、オフショットも投稿しながら「20代ラストの写真集です トレーニングとダイエット頑張ったよおお」と報告。公開された水着やワンピースの写真集カットにファンは「頑張ったボディメイクの成果が出てる！すげぇ！」「凄く体のラインもきれいです」「来ましたよ、また凄いのが」などと反応している。
伊藤は、8月17日生まれ、京都府出身。2013年に声優デビュー。『BanG Dream!』（市ヶ谷有咲）、『もういっぽん！』（園田未知）、『メダリスト』（鹿本すず）、『ほっぺちゃん』（ハートほっぺちゃん）、『ミュークルドリーミー』（月島まいら）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子）などの作品に出演。2023年に2nd写真集「HONEY」を発売した。
【写真】スタイル抜群！豊満ボディ強調のワンピース姿の伊藤彩沙
伊藤は2013年にデビューし、『BanG Dream!』市ヶ谷有咲役や『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』花柳香子役などで知られる人気声優。前作から約3年半ぶりとなる最新写真集では、シンガポールとインドネシア・ビンタン島を舞台に撮影が行われた。
伊藤は「3冊目となる写真集では大人な甘さをテーマに、少し背伸びした私をお届けしています。20代最後の写真集、ぜひ受け取っていただきたいです」とコメント。撮影に向けてジム通いや食事管理に取り組み、理想のスタイルに近づけたことも明かしている。
また、ロケ地については「馴じみ深いシンガポールと、3歳の頃に初の海外旅行で訪れたインドネシアの2か国。縁のある場所で撮影できたことに運命を感じています」と語り、特別な思い入れをにじませた。
自身のXでは、オフショットも投稿しながら「20代ラストの写真集です トレーニングとダイエット頑張ったよおお」と報告。公開された水着やワンピースの写真集カットにファンは「頑張ったボディメイクの成果が出てる！すげぇ！」「凄く体のラインもきれいです」「来ましたよ、また凄いのが」などと反応している。
伊藤は、8月17日生まれ、京都府出身。2013年に声優デビュー。『BanG Dream!』（市ヶ谷有咲）、『もういっぽん！』（園田未知）、『メダリスト』（鹿本すず）、『ほっぺちゃん』（ハートほっぺちゃん）、『ミュークルドリーミー』（月島まいら）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子）などの作品に出演。2023年に2nd写真集「HONEY」を発売した。