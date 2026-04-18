中国のSNS・小紅書（RED）に15日、「彼女がまた日本に行きたいと言い出した」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者の男性は「（日本に）2回行ったのに、彼女がまた日本の行ったことがない場所に行きたがっている。今のところ暫定的に福岡にしているけど、僕は大阪の方が慣れているし良いと思う。大阪の近くでおすすめの場所（あるいは福岡でおすすめの場所）はないだろうか」と尋ねた。

なお、大阪は心斎橋や梅田に行ったことがあり、神戸はぶらついたことがある程度。京都は清水寺と二年坂と伏見稲荷神社、奈良は若草山や宇治に行ったことがあるほか、東京や北海道にも訪れたことがあるとのこと。

この投稿に、他のユーザーからは400件を超えるコメントが寄せられており、「日本の真髄は地方にあり。九州を推す」「福岡福岡福岡。すごく楽しかった」「福岡はマジで今のところ日本の中で一番好き」「福岡にしておきなよ。個人的に九州の方が楽しいと思う。熊本の阿蘇山、天草のイルカ、別府の温泉、鹿児島の桜島。小倉も悪くないよ」「福岡は本当に良い。空港が近くて、回るところが集中してるから。大きな娯楽施設はないけど交通は便利で景色も良い。糸島とか久留米とか筑後とか」「長崎、熊本、鹿児島はどこも素晴らしかった。ただ結構田舎のところもあるから下調べは必須」「指宿と宮崎はめっちゃおすすめ」といった声が上がった。

一方、大阪付近では「有馬温泉でゆったり。それから六甲山で遊ぶ。大阪は楽しくて地元みたい」「神戸が好き」「滋賀の琵琶湖もいいよ。そばにある山にロープウェーがあってすごくおすすめ！」「大阪から南に下って和歌山に足を延ばしたら」との意見が寄せられ、和歌山については「那智勝浦は？街は小さいけどきれいだよ」「和歌山はいい。白浜とか熊野古道とか」などと推す声が散見された。

また、「山中湖はどうかな。富士山は本当に美しくて雄大。ただ交通が不便だけどね」「名古屋。今人が少なくて快適らしい」「鎌倉には行った？私、行く前にはあんなに美しいと思ってなかった」「沖縄の宮古島」「飛騨高山」「伊豆はいいぞ」「高松がおすすめ。瀬戸内海の」「立山黒部アルペンルートの雪の壁」「新潟県の瓢湖には行ったことある？すごく美しいよ」「青森県は夏にぴったり」「年に4回行くけど飽きない（笑）」「実は、どこに行ってもそんなにハズレはないんだよね」といったコメントも寄せられた。

このほか、「うらやましいなあ」「私も日本に行きたいわ」「（日本へは）どこに行くのも不便だよね。今は東京や大阪を除く（地方空港への）路線は基本的に全部キャンセルされたから」「今日本に行っていいの？ビザは取ったけど行く勇気ない」「日本に行く方が国内旅行よりも安い」「上海から（中国国内の）中部の都市とか、広東に行くのは割高に感じるんだよね」といった書き込みも見られた。（翻訳・編集/北田）