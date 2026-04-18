柳楽優弥、過去にアイドル事務所に履歴書を送っていた 映画撮影中に届いた選考通知に「今かぁ…と思って」
俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系トーク番組（毎週金曜 後11：00）『A-Studio＋』に出演。アイドルに強い憧れを抱いていることを明かした。
【写真】柳楽優弥＆豊田エリー 和装挙式でアツアツぶり披露
3回目の出演となる柳楽は、これまでのシリアスな役柄の印象とは異なる一面を見せる。笑福亭鶴瓶に「ご飯に連れてってください」と頼んだ過去が紹介されるなど、人懐っこく甘え上手な性格が浮き彫りになった。
また柳楽はかつてアイドルに憧れ、事務所に履歴書を送った経験もあると告白した。しかし事務所側からの返事がなく「落ちたなと思って今の事務所に入って『誰も知らない』という作品を撮影している時に、『通過』の書類が届いたんですよ」と語り、「今かぁ…と思って」と当時の心境を赤裸々に語った。
柳楽は現在でもアイドルに憧れを抱いているといい、藤ヶ谷太輔が「僕は今日、午前中にレコーディングをしてきたんですよ」と収録前のスケジュールを明かすと、柳楽は「うわぁ、それ言いたかった。レコーディングって言葉はいいですね」と心から羨ましがっていた。
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3回目の出演となる柳楽は、これまでのシリアスな役柄の印象とは異なる一面を見せる。笑福亭鶴瓶に「ご飯に連れてってください」と頼んだ過去が紹介されるなど、人懐っこく甘え上手な性格が浮き彫りになった。
また柳楽はかつてアイドルに憧れ、事務所に履歴書を送った経験もあると告白した。しかし事務所側からの返事がなく「落ちたなと思って今の事務所に入って『誰も知らない』という作品を撮影している時に、『通過』の書類が届いたんですよ」と語り、「今かぁ…と思って」と当時の心境を赤裸々に語った。
柳楽は現在でもアイドルに憧れを抱いているといい、藤ヶ谷太輔が「僕は今日、午前中にレコーディングをしてきたんですよ」と収録前のスケジュールを明かすと、柳楽は「うわぁ、それ言いたかった。レコーディングって言葉はいいですね」と心から羨ましがっていた。