芸能人ママの“入学式コーデが素敵！ 元人気アイドルに美人モデルママも
春の訪れとともにやってくる子どもたちの入学式。有名人ママやパパも、普段メディアでは見せない“親の顔”で出席している。今回は今月、子どもたちの新たな門出を祝うために駆けつけた芸能人ママたちのコーデを、彼女たちのInstagramからピックアップ！
【写真】参考になる！ 有名人ママたちの入学式コーデ（全15枚）
■ 石川梨華
元モーニング娘。の人気メンバーだった石川梨華。2017年にプロ野球・埼玉西武ライオンズ（当時）の野上亮磨と結婚し、現在2児の息子たちを育てている。そんなラジオ番組に出演した際のパーカー姿のオフショットとともに、次男の入学式に出席した際のフォーマルな装いを公開。装飾がほどこされた襟が特別な日を演出している。
投稿の中で石川は「お仕事モードと母ちゃんモード 同じ角度でも表情が全然違くて自分でも笑っちゃう」と2つのモードでの自身の変わりように驚いているよう。彼女の投稿にファンからは「お母さんの顔優しいお顔してます」「可愛いが渋滞中」「いつまでも憧れです！」などの反響が寄せられている。
■ スザンヌ
子どもの晴れの日だからこそ、普段は着用しない和装で厳かな雰囲気を醸し出すアイデアも。2000年代に“おバカタレント”ブームでブレイクしたタレントのスザンヌ。現在は故郷・熊本県で旅館を経営していることでも知られるスザンヌは、2014年1月に出産した長男を育てているシングルマザーだ。
そんなスザンヌはInstagramで「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と報告。純白の着物姿で木陰にたたずむショットを公開した。そのほかに、息子と共に入学式の看板の前で撮影した2ショットなども公開している。
■ 柳原可奈子
スザンヌ同様に着物姿で晴れの日を迎えたのは、タレントの柳原可奈子。2019年2月に一般男性と結婚し、2019年11月に長女、2022年11月に次女を出産した柳原は、昨年4月にInstagramを開設し、長女が脳性まひであることを公表。日々、障害児の育児について情報発信している。そんな柳原は今月、長女が支援学校に入学したことを報告し、華やかな着物姿を披露した。長女とほほ笑み合う仲睦まじい様子なども収められている。
投稿の中で彼女は「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」とつづり「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」と長女の成長を実感したよう。さらに「家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー！ホッとしたー！！！』そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった」と、不安いっぱいだった母親としての気持ちを吐露した。
モデル美人ママ、パンツスタイル入学式コーデがカッコいい！
■ 高田紗千子（なすなかにし・中西の妻）
いとこ同士のお笑いコンビで知られるなすなかにし・中西茂樹は、2017年にお笑いコンビ・梅小鉢の高田紗千子と結婚し、2人の間には2児の男の子が生まれている。
そんな高田はInstagramで「小学校の入学式でした」と、長男と中西と写る仲良し家族ショットを公開した。写真の中で高田は白いパンツスーツのセットアップ、夫の中西はグレーのスーツと、フォーマルな装いで式に参加したことが分かる。
■東原亜希
スレンダーなパンツスタイルでカッコよく決めるお母さんも！ 五輪金メダリストの柔道家、井上康生の妻でタレントの東原亜希は、2010年に出産した長男の入学式で披露したパンツスーツスタイルを公開。写真には、黒スラックスと胸元にリボンがあしらわれた白シャツ、さらに黒ジャケットというスタイリッシュな装いが収められている。
投稿の中で彼女は「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」と振り返り「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の道を切り開いていかないといけないのだから、いつでもどこでもただただこちらは応援体制 ガンバレガンバレ」とエールを贈っている。
引用：
「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）
「スザンヌ」Instagram（@suzanneeee1028）
「柳原可奈子」Instagram（@yanagihara_kanako_）
「高田紗千子（梅小鉢）」Instagram（@sachikotakada120）
「東原亜希」Instagram（@akihigashihara）
【写真】参考になる！ 有名人ママたちの入学式コーデ（全15枚）
■ 石川梨華
元モーニング娘。の人気メンバーだった石川梨華。2017年にプロ野球・埼玉西武ライオンズ（当時）の野上亮磨と結婚し、現在2児の息子たちを育てている。そんなラジオ番組に出演した際のパーカー姿のオフショットとともに、次男の入学式に出席した際のフォーマルな装いを公開。装飾がほどこされた襟が特別な日を演出している。
■ スザンヌ
子どもの晴れの日だからこそ、普段は着用しない和装で厳かな雰囲気を醸し出すアイデアも。2000年代に“おバカタレント”ブームでブレイクしたタレントのスザンヌ。現在は故郷・熊本県で旅館を経営していることでも知られるスザンヌは、2014年1月に出産した長男を育てているシングルマザーだ。
そんなスザンヌはInstagramで「息子、中学校の入学式でした はじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と報告。純白の着物姿で木陰にたたずむショットを公開した。そのほかに、息子と共に入学式の看板の前で撮影した2ショットなども公開している。
■ 柳原可奈子
スザンヌ同様に着物姿で晴れの日を迎えたのは、タレントの柳原可奈子。2019年2月に一般男性と結婚し、2019年11月に長女、2022年11月に次女を出産した柳原は、昨年4月にInstagramを開設し、長女が脳性まひであることを公表。日々、障害児の育児について情報発信している。そんな柳原は今月、長女が支援学校に入学したことを報告し、華やかな着物姿を披露した。長女とほほ笑み合う仲睦まじい様子なども収められている。
投稿の中で彼女は「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」とつづり「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」と長女の成長を実感したよう。さらに「家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー！ホッとしたー！！！』そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった」と、不安いっぱいだった母親としての気持ちを吐露した。
モデル美人ママ、パンツスタイル入学式コーデがカッコいい！
■ 高田紗千子（なすなかにし・中西の妻）
いとこ同士のお笑いコンビで知られるなすなかにし・中西茂樹は、2017年にお笑いコンビ・梅小鉢の高田紗千子と結婚し、2人の間には2児の男の子が生まれている。
そんな高田はInstagramで「小学校の入学式でした」と、長男と中西と写る仲良し家族ショットを公開した。写真の中で高田は白いパンツスーツのセットアップ、夫の中西はグレーのスーツと、フォーマルな装いで式に参加したことが分かる。
■東原亜希
スレンダーなパンツスタイルでカッコよく決めるお母さんも！ 五輪金メダリストの柔道家、井上康生の妻でタレントの東原亜希は、2010年に出産した長男の入学式で披露したパンツスーツスタイルを公開。写真には、黒スラックスと胸元にリボンがあしらわれた白シャツ、さらに黒ジャケットというスタイリッシュな装いが収められている。
投稿の中で彼女は「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」と振り返り「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の道を切り開いていかないといけないのだから、いつでもどこでもただただこちらは応援体制 ガンバレガンバレ」とエールを贈っている。
引用：
「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）
「スザンヌ」Instagram（@suzanneeee1028）
「柳原可奈子」Instagram（@yanagihara_kanako_）
「高田紗千子（梅小鉢）」Instagram（@sachikotakada120）
「東原亜希」Instagram（@akihigashihara）