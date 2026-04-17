脳科学者の中野信子氏（51）が17日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・40）にコメンテーターとして出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された事件を巡る報道について私見を語った。

番組でコメントを求められた中野氏は「本当に嫌なニュースで、私もなるべく見ないようにしていたんですけれども」と考え込み、「いつ、どこで亡くなったということが皆さん興味があるかもしれないが、分かったところで何なのよと思いますね」とコメント。

「このニュースをお届けしている側に立っている者が言うべきではないかもしれないが、見ている方がこのニュースを見て得られるメリットって何かしらと思ってしまう。お母さんは子供がいたら再婚するなっていうメッセージなんでしょうか、それともお父さんは子供を殺すなよってことですか？」と問い掛け、「私はそういうのどうかと思うし、再婚して幸せに暮らしている人もいっぱいいるでしょうに、再婚している人はみんなそういう目で見られるんでしょうか」と言葉を絞り出した。

そして「やじ馬根性を満足させるためだけのニュースだったらどうかと思う」とし、「ニュースをご覧になってメリットがあるんだとしたら、親が味方であるとは限らない場合に子供はどうやって逃げたらいいか、手段を教えるものであってほしい」と訴え。「動機の解明とか、そんな動機をもし持っている人がいたら全員犯罪者になるのかとか…非常に出口が感じられない報道で私はつらく感じます」と話した。

今週不在の大下容子アナウンサーに代わってMCを務める八木麻紗子アナウンサーは「これまでに虐待の相談などは寄せられていなかったということですが、何とかくみ取ることはできなかったのかというのも心に残ります」コメントした。

京都府警によると、容疑者は結希さんと養子縁組した養父。結希さんが虐待や暴行を受けたとの相談はない。

番組には放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏も出演。番組後、自身のX（旧ツイッター）に「いつまでも被害者の写真を載せるべきではない。そして、ほかに伝えるべき重要なニュースはたくさんある。現場からは以上です」と投稿した。