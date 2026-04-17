『３つの大きな疑問』専門家の見立ては？

京都府南丹市で先月２３日から行方不明となり、１３日に遺体で見つかった小学生の安達結希（あだち・ゆき）さん（１１）。１６日未明、息子・結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（３７）が逮捕されました。

【写真を見る】死体遺棄容疑で逮捕された父親・安達優季容疑者（37）

安達優季容疑者は先月２３日朝から今月１３日の夕方ごろまでの間、南丹市の山林に結希さんの遺体を運び遺棄した疑いがもたれています。警察の取り調べに対し「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の取り調べに対して「殺害を認める供述」をしていたということです。

今回の事件には不自然とされる点がいくつか存在します。

結希さんの死亡にまつわる『3つの大きな疑問』。そのうちの３つ目、「結希さんが亡くなったのはいつなのか？遺体が動かされたのはいつなのか？」について、３人の専門家に聞きました。

■３人の解説者

藤田義彦氏 元徳島県警科捜研

棚瀬誠氏 元兵庫県警刑事部長

西山晴基氏 弁護士/元検事

父親逮捕も残る不自然さ…「３つの大きな疑問」とは

今回の事件に関する大きな疑問は３つです。

１．結希さんが死亡に至った経緯

２．結希さんはどこで亡くなり遺体はどう動かされたのか

３．結希さんが亡くなったタイミング 遺体が動かされたのはいつか

この記事では「結希さんが亡くなったタイミング 遺体が動かされたのはいつなのか」について解説します。

【目次】

▶行方不明～父親逮捕まで振り返る「３月２３日朝は生存確認」

▶結希さんは容疑者の車に乗っていたのか/生きていたのか

▶警察が「事件の可能性」を認識したタイミング

▶「直ちに行方不明の届け出」に違和感

▶かばん・靴・遺体の発見場所「とっ散らかっている印象」

行方不明～父親逮捕まで振り返る「３月２３日朝は生存確認」

安達結希さんの死亡推定時期とされているのは、３月下旬ごろ。つまり３月２１日～３１日です。一方、行方不明となった日である＝３月２３日の朝に生存が確認されているとも発表されています（４月１６日 警察会見）。

ここから、結希さんの行方不明・死亡にかかる時系列は次のように考えられます。

■３月

▼３月１９日（木） 登校

▼３月２３日（月） 行方不明（“朝に生存”を確認）

▼３月２１日（土） 死亡推定時期

～３１日（火）

▼３月２９日（日） かばん発見

■４月

▼４月 ７日（火） 自宅近くの山中捜索

▼４月１２日（日） 靴発見

▼４月１３日（月） 遺体発見

▼４月１４日（火） 身元判明

▼４月１５日（水） 家宅捜索・事情聴取

▼４月１６日（木） 父親を逮捕

結希さんは容疑者の車に乗っていた？そもそも生きていた？

その２３日、安達容疑者は（結希さんを）「車で学校のそばまで送り届けた」と説明しています。その後の捜査で「容疑者が自分で運転し学校付近まで来ていた」ことが分かりました。

その車に結希さんが乗っていたのか、そもそも生きていたのかは、現状では分かっていません。

（元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏）

「学校に送り届けたとされる後、結希さんを学校の駐車場で見たとか、山に登ったりしたといった目撃情報や防犯カメラの映像もない」

「その点から見ると、本当に第三者に連れ去られたのか、父親の車には乗っていなかったのではないか、などの推定が働くのだと思います」

「どのタイミングで事件の可能性を認識したのか」

その後、結希さんが学校に来ていないと自宅に連絡がありました。この動きに不自然な点はあるでしょうか。

（元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏）

「当初から警察は事件・事故両面で活動を続けていると思いますが、どのタイミングで事件の可能性を認識したのか」

「防犯カメラの映像も目撃情報もない、第三者による連れ去りの可能性も視野に入れながら…というのが１つ目の着眼点」

「直ちに行方不明の届け出」に違和感…ここで“事件の可能性”が浮上？

元兵庫県警刑事部長・棚瀬誠氏が違和感を覚えると話すのは、安達容疑者が結希さんを送り届けたとされる「その後」の行動。学校からの連絡を受けて「直ちに警察へ行方不明の届け出をしている」点について、次のように指摘します。

（元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏）

「小学５年生であれば徒歩でも自転車でも動けるわけです。ゲームセンターやコンビニ、親戚の家など、心当たりのある場所を探したり、両親に相談したり、一通り作業して夜になっても出てこないと心配が極まって警察に行く…私のこれまでの経験ではそうしたケースが非常に多かった」

「（直ちに行方不明の届け出をしたことについて）おそらく京都府警も疑問を感じたと思います。容疑者として話を聞くかどうかは別として、行き先に心当たりはないかといった話は聞いていたと思います」

事故か事件か分からない中「警察官の内心としては…」

（元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏）

「ただ、この（行方不明が判明した）段階では、事故か事件か分からない。不用意に事件とみなすのは家族に失礼なので、言葉遣いを丁寧にしながらも、警察官の内心としては、『なぜ行方不明の届け出がスッと出てきたのか』『ひょっとすると事件ではないか』『捜査の組み立てを考えて動かないといけないな』と思っていたのが、このタイミングではないかと思います」

結希さんの遺体「遭難を偽装しようとしたと考えることはできる」

一方、警察によると、安達容疑者は遺体を山林に遺棄するまでに、別の複数の場所を数日かけ転々とさせていた疑いもあるということです。

元検事の西山晴基弁護士は「最初から遭難を偽装しようとしたと考えることはできる」と言います。

（弁護士/元検事 西山晴基氏）

「かばん・靴の発見場所はバラバラで、遭難などを装うのであれば、経路を考えて（かばん・靴を）置くと思いますし、最初から遭難を偽装しようとしたと考えることはできます」

「頭が働いておらず稚拙な考えで」「捜査の目を攪乱するために」元検事・西山弁護士の見立て

また、西山氏は、遺体を遺棄した容疑者の意図について、「捜査の目を攪乱するため」などの可能性を指摘します。

（弁護士/元検事 西山晴基氏）

「もしかしたらそこまで頭が働いておらず、稚拙な考えで遭難を装おうとして、すぐに１１０番通報をするとか」

「あとは自分に捜査が迫っていると思ってとりあえず捜査の目を攪乱するために全然違うとこに置いてしまったとか、そういった可能性も考えられる」

かばん・靴・遺体の発見場所「とっ散らかっている印象」と元兵庫県警刑事部長の棚瀬氏

一方で棚瀬氏は、かばん・靴・遺体の発見場所を「遭難を装っているとは映らない」と話します。

（元兵庫県警刑事部長 棚瀬誠氏）

「かばんが見つかったタイミングでは、遭難を装っているように見えます。しかし、靴と遺体の発見場所が約４ｋｍ離れています」

「靴を脱いで靴下で歩くのか…と考えると、合理的に遭難を装っているとは映らない。とっ散らかっている印象を受けます」

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（2026年4月16日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より）

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