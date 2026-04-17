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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【無料で使う方法も】アンソロピックの最新AI「Claude Opus 4.7(クロード)」完全ガイド｜進化した性能・使い方・活用事例まで全部解説！」を公開した。動画では、Anthropicの最新AIモデル「Claude Opus 4.7」の進化ポイントから、無料で試す方法、具体的なビジネス活用事例までを詳細に解説している。



今回のアップデートの核心は、前モデル「Opus 4.6」から飛躍的に向上したコーディング能力と、ビジネス文書の作成能力である。高度なソフトウェア開発において、複雑で長時間にわたるタスクでも自ら結果を確認しながら安定して処理できるようになった。さらに、高解像度の画像認識能力を活かし、アプリのUIやスライド資料をこれまでにない高品質で仕上げることが可能となっている。



公式AIチャット「Claude」では、有料ユーザー向けに提供が開始された。特筆すべきは、従来の「拡張思考」が「Adaptive thinking」へと進化した点だ。これにより、ユーザーの質問ごとに必要な思考量をAIが動的に判断し、より高い性能を引き出せる。また、AIプラットフォーム「Genspark」を経由すれば、無料ユーザーでも残クレジットの範囲内で「Claude Opus 4.7」の強力な機能を体験できるという。



動画後半では、3つの具体的な活用事例を実演した。日付やニュースフィードを備えた「Webアプリの生成」、長文原稿から全10枚の構成でPowerPoint形式の資料を作る「スライド資料の生成」、難解な英語グラフを読み解く「画像の分析」を披露。特に画像分析については「Claude Opus 4.7に分析してもらうと便利です」と太鼓判を押した。動画では視聴者に対し、概要欄のリンクから自身の手で最新AIツールを試すよう促して動画を締めくくった。