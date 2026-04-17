ＮＰＢエンタープライズは１７日、昨季まで巨人２軍監督を務め、今季は２軍公式戦に参加するオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」を務める桑田真澄氏（５８）が、侍ジャパンＵ１２代表監督に就任すると発表した。侍ジャパンＵ１２代表監督は過去に、３月のＷＢＣでトップチームを率いた井端弘和氏らが歴任。桑田氏は８月９日から中国・杭州で行われる「第１２回 ＢＦＡ Ｕ１２アジア野球選手権」で指揮を執る。

桑田氏はＰＬ学園で１年夏から甲子園に５季連続で出場。投手として戦後最多の２０勝（３敗）をマーク。昨年１２月には、ＰＬ学園で桑田氏の１学年先輩にあたる、関西国際大の鈴木英之監督（５９）が大学侍ジャパンの監督に就任した。甲子園で春夏通算７度の優勝を誇る同校野球部は、２０１６年夏限りで休部となっているが、名門で育ったＯＢたちが日の丸を背負ってチームを率いる立場となっている。

ＰＬ学園出身者では、今季からロッテの新監督にサブロー氏が就任。２４年には西武・松井稼頭央監督、楽天・今江敏晃監督、中日・立浪和義監督（全て当時）のＰＬ学園出身者の３名が、同じシーズンに指揮を執った。かつての強豪で養った野球観は脈々と球界に受け継がれている。