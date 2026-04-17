モデルでタレントの吉川ひなのさんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動を再開することを報告しました。

【写真を見る】【 吉川ひなの 】芸能活動再開を報告「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな、、！また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています」



吉川さんは近況について「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました。」「わたしはどう生きていきたいのか。そんなことを考え続けてきた、大切な時間でした。」と投稿。





そして、子どもたちと沖縄に移住して1年が経過したという吉川さんは「これまでは自分のペースとのバランスもあって、いただいたご縁を十分に受けきれていなかったのですが このタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします。」と、芸能活動を再開させることを報告しました。





活動の再開にあたって吉川さんは「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな、、！また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています」と記しています。





この投稿を見た人たちからは「めっちゃ応援してます 楽しみ〜」「素敵なお知らせありがとうございます」「なんか私までドキドキ…」「新しい活動 全力で応援してます」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】