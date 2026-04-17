HANA7人が洗練デニムコーデでオーラ放つ！「新鮮」「かっこいい」「さすがのカリスマ性」「スタイリング最高」ディーゼルのジャパン・ブランドアンバサダーに就任

【写真＆動画】HANA×ディーゼルのビジュアル＆ムービー／HANAのデニムアイテムの着こなし

HANAがディーゼル（DIESEL）のジャパン・ブランドアンバサダーに就任。グループ全員での起用はブランド初となり、「コレクティブなエネルギー」とあらたなダイナミックな表現を体現する。

■HANA、デニムを軸にした装いでクールな存在感放つ

ディーゼルの公式SNSでは、HANAのビジュアルとムービーが公開された。

公開されたビジュアルでHANAは、ディーゼルらしいデニムを軸にしたスタイリングを披露。赤い背景の前で、パンツをはじめ、トップスやジャケット、デニムディテールのアンダーウェア、新アイコンバッグ「D-LINE」などを身にまとい、ディーゼルの多面的な魅力を表現している。

シルエットやスタイリングにそれぞれの個性が表れていながらも、グループとしての一体感を感じさせる仕上がり。洗練されたムードもいっそう際立っている。

集合ショットに加え、MOMOKA（モモカ）・CHIKA（チカ）・JISOO（ジス）・MAHINA（マヒナ）の4ショット、KOHARU（コハル）・YURI（ユリ）・NAOKO（ナオコ）の3ショットも公開された。

さらにムービーでは、静止画とはまた異なる表情の変化や佇まいも見どころ。クールに視線を投げかける瞬間や、自然な動きの中で見せる凛とした雰囲気が映し出され、HANAの魅力をあらためて印象づける内容となっている。

ファンからは「おめでとう」「イメージにぴったり」「すごっ」「かっこいい」「スタイリング最高」「さすがのカリスマ性」「日本最強の女神たち」「こういうテイスト新鮮」といった声が寄せられている。

■HANAのデニムアイテムの着こなし