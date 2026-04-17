≪荻外荘×菊川怜≫≪AIBO原画とロボットアート×西川貴教≫ 昭和・平成を象徴する建築＆アートの美を探る！｜4/18・25（土）夜10時「新美の巨人たち」

テレ東にて毎週土曜夜10時放送中の「新美の巨人たち」。４月は”シリーズ時代の真ん中で“と題し、日本の激動の時代だからこそ生まれた、歴史を彩った建築やアートを、４週にわたって特集しています。

第1弾（4/4）は明治編≪辰野金吾「東京駅とステーションホテル」≫、第2弾（4/11）は大正編≪竹久夢二の大正ロマン「長崎十二景」≫の美をひも解きましたが…第3弾となる明日４月18日（土）の放送は昭和編、第４弾となる翌週４月25日（土）の放送は平成編をお届けします。

昭和編（4/18）で焦点を当てるのは、東京・荻窪にある明治から昭和にかけて活躍した建築家・伊東忠太設計の≪近衛文麿旧宅「荻外荘」≫。激動の時代、３度にわたって総理大臣を務めた近衛文麿の自宅です。日米開戦前の不穏な空気のなか、この家で、世にいう“荻外荘会談”が行われ、近衛文麿と東条英機が火花を散らしました。昭和史の大きなターニングポイントの舞台となった「荻外荘」とは、どんな空間なのか？歴史の痕跡をたどるアートトラベラーは俳優・菊川怜。異彩を放った「荻外荘」のドラマを、建築の美しさと共にひも解きます。

シリーズのラストを飾る平成編（4/25）で焦点を合わせるのは、人体と機械の美を追求し続けるアーティスト・空山基≪AIBO原画とロボットアート≫。バブル崩壊で世の中が沈滞する平成11年、初代「AIBO」が発表され、旋風を巻き起こしました。このデザイン画を手掛けたのが、現在79歳の世界的イラストレーター・空山基。当時“未来を先取りした”といわれ、テクノロジーとアートが融合した空山の作風は、世界に多くのファンとフォロワーを生み出したのです。そんな空山ワールドの魅力に迫るアートトラベラーは、番組初登場！大のメカ好きとして知られる歌手・西川貴教。ロボットアートを前に西川は何を思うのでしょうか？

昭和・平成を象徴する建築＆アートの美を探る「新美の巨人たち」、どうぞお見逃しなく！



≪出演者コメント≫

■菊川怜（4/18出演）

©テレビ東京

住居って、目に見えない部分でも、住む人にダイレクトに影響を与えるものだと思う。その意味で、住宅はアートなんですね。荻外荘という建物は、近衛文麿という人物とその時代に交わって、時間を共にして、思考に影響を与え、力を及ぼしたんじゃないかって思うんです。その日常生活の積み重ねによって、歴史が作られ、人の記憶にも刻まれていく。やっぱり荻外荘は、なくてはならない存在だったなと。そして建物だけが、今も残っていると。

■西川貴教（4/25出演）

©テレビ東京

今回、初めて番組に出演して、作品を通して空山さんの色々な面に触れることができました。ものすごく魅力的な方で作品もご本人のような生命力に溢れたもので、僕らミュージシャンというか音楽とも結びつきが強かったり。アトリエで作品が創造されていく様子を間近に見させていただく機会もあってものすごく刺激になりました。AIで何でもできちゃう世の中にあって、手でこの表現をされている素晴らしさというのを、本当に感じ入りました。

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・深堀鋭（日経映像）

アーティストがその時代の空気感に敏感であることは誰しも想像がつくと思います。だからこそアートが時に時代を先読みしたり、歴史の表舞台に躍り出たりすることがあるのかもしれません。4週連続で時代の中心にあった作品を取り上げている４月、後半は昭和という激動の時代、太平洋戦争前夜のニッポンで国の命運を分けた大激論の舞台になった、決して豪華とはいえないけれど心地よい木造住宅に秘められた物語。そして平成は、バブル崩壊の沈鬱なムードの中で、心を癒やすペットロボット誕生に大きな力を与えた一枚のデザイン画。AIが当たり前になったいまだからこそ、生命と機械が融合するイメージは未来を予言したかのように思えてきます。様々にユニークな視点からアートの読み解きをご紹介している「新美の巨人たち」、これからもいろんなアートが登場します。ぜひお楽しみに！

≪放送内容≫

■４月1８日（土）（ＢＳテレ東は4月25日（土））

シリーズ時代の真ん中で③ 昭和編・伊東忠太 近衛文麿旧宅「荻外荘」

©テレビ東京

太平洋戦争前夜、日本の命運を決した大激論の舞台となった木造住宅。巨匠・伊東忠太の設計による独特な和洋折衷の美しさと高い機能性に惚れ込んだ近衛文麿の悲劇。

アートトラベラー：菊川怜

ナレーション：磯村勇斗

■4月25日（土）（ＢＳテレ東は5月2日（土））

シリーズ時代の真ん中で④ 平成編・空山基「AIBO原画とロボットアート」

©テレビ東京

バブル崩壊後の日本が生んだユニークなペットロボット「AIBO」。実は空山基のデザインが原点だった！機械なのに命の息吹を感じさせるロボットアートを産み出す光の表現。

アートトラベラー：西川貴教

ナレーション：上野樹里

≪番組概要≫

【タイトル】

「新美の巨人たち」

【放送日時】

毎週土曜夜10時～10時30分放送

（ＢＳテレ東は夜11時30分～）

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【番組概要】

アートを訪ねる旅人＝アートトラベラーが作品と出合う美術旅へ！旅人が作品と対峙した時、何を感じ何を語るのか…？モノの見方が変わる！かもしれない美術番組です。

【テーマ曲】

作曲･編曲 亀田誠治

オープニング曲 「カミーユ」

エンディング曲 「雨のカフェテラス」

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/

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