ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、ＳＮＳで現役引退を発表した。五輪をはじめ世界選手権、グランプリファイナルでの優勝など、数々の日本初の偉業を達成してきた「りくりゅう」。次世代を率いる筆頭格の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組も、それぞれのＳＮＳで反応をつづった。

森口は自身のインスタグラムで「りくりゅう」の投稿を引用し「璃来ちゃん龍一くん、僕たちの超かっこいい先輩！ 超濃厚な現役人生お疲れ様でした！！！ お二人のこれからも全力で応援しています！ 大好きですっ！！！」とコメント。長岡も「たくさんの感動をありがとうございました 璃来ちゃん龍一くんのスケートが大好きです」とつづった。

「ゆなすみ」は、ミラノ・コルティナ五輪で初出場。日本のペアが２組五輪に出場するのは、史上初だった。五輪はフリーに進むことが出来なかったが、３月世界選手権（プラハ）では４位。メダルに迫り「りくりゅう」の後継者として存在感を示した。