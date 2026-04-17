アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）のメインイベントで、今大会で引退するK-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（team VASILEUS）と元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）のONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦を実施することを改めて発表した。

今大会が武尊の現役ラストマッチとなる。引退試合の相手にはロッタンを指名した。

しかし試合まで残り2週間で暗雲が立ち込めた。ONEは15日、公式SNSで「ONEは、私たちのスポーツファン、アスリート、同盟国に明確で説明します。私たちは現在、シンガポール、日本、タイで1つの契約義務違反によるロッタンに対する法的手続きを開始しました」とロッタンに法的措置を取ることを発表した。

その理由については「誤解を招く情報の提供や誤解的なメッセージの表示を含む、契約違反に対する厳しいポリシーを持っています。過去には、絶えず、誠実にロッタンと話し合いもしてきました。しかし、契約義務が何度も無視されるときは、ONEのエコシステムにおけるすべてのステークホルダーの利益のために、適切かつ決定的な行動が必要です。現在審査と調査プロセスは進行中であり、さらなる法的手続きの後、各国の関係機関と緊密に調整していきます」と説明した。

試合実施が心配される中で、16日にONEは公式SNSで「ロッタンと武尊が再び対決！」と題して投稿。

「武尊のキャリアラストマッチであり、ロッタンのONE最終戦となる」とロッタンのONEラストマッチになることも報告した。