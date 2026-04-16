【新学期に】新しい友達とも会話が弾む♪我が子に作る『たこ焼き風ホットケーキ弁当』
新学期や入学まもないころは、子どもにとって新しい出会いの連続。お弁当が、友達とのちょっとした会話のきっかけになることもあります。
今回は、オレンジページnetの公式ブロガー「オレペエディター」の中から、中学生のお子さんを持つericaさんのお弁当をご紹介。思わず話したくなるアイディアが詰まった、楽しいお弁当です。
新学期スペシャル弁当
友達との話題づくりに、たこ焼き風ホットケーキ
入学して間もないころ、新しい友達との話のきっかけになったら、と思って作ったホットケーキ弁当。たこ焼きの鉄板で丸く焼き、チョコをつけてパセリをパラリ。喜んでもらえました
ericaさん
スープジャー活用弁当
とろとろドリアもほかほかどんぶりも！
炊きたてのご飯にパスタ用のカルボナーラソースを流しかけ、溶けるチーズ（加熱不要）をのせてふたをすれば、食べるころにはとろ〜り♪ 豚の照り焼き丼もスープジャーに入れるとほかほかです
ericaさん
見た目やアイディアひとつで、お弁当の時間がぐっと特別に。楽しいひとときを後押ししてくれます♪
（『オレンジページ』2026年4月2日号より）