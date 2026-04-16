日本マクドナルドは、期間限定メニュー「チキンタツタ」シリーズ各種を、2026年5月中旬までの予定で発売する。今回はアニメ「機動戦士ガンダム」とコラボレーションし、同作が題材のオリジナルデザインのパッケージで提供される。

「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」新登場

「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味が香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツや辛味のあるソースとサンドした商品。

価格は460円〜（以下全て税込）。

新登場の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに、香味油のきいた"油淋鶏風タルタル"を合わせる。中華風味をアクセントに、タルタルのコクと食べやすさを両立している。

価格は520円〜。

また、同シリーズでは初だという、チェダーチーズが入った「チーズチキンタツタ」を発売する。チキンタツタとクリーミーなチェダーチーズを組み合わせ、定番商品とは一味違うおいしさを楽しめる。

価格は490円〜。

このほかサイドメニューでは、北海道産バターを使用してリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」（ポテト単品＋50円〜）が登場。

ドリンクでは、日向夏と甘夏のさわやかさと、まろやかなヨーグルト風味を合わせた炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」（300円〜）、「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」（380円〜）も味わえる。

なお、3種のチキンタツタ、マックフィズ/フロートは、それぞれデザインの異なる数量限定のコラボレーションパッケージで提供される。「アムロ」「シャア」「ガンダム」「シャア専用ザクII」などが描かれている。